عرض "العائلة الحزينة" ضمن عروض المسرح الإقليمي للثقافة بالإسماعيلية

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أحمد جودة - القاهرة -

قدم فرع ثقافة الإسماعيلية، أمس الاثنين، العرض المسرحي "العائلة الحزينة" على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، وذلك ضمن فعاليات عروض المسرح بإقليم القناة وسيناء التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

عرض العائلة الحزينة

أقيم العرض بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبحضور شيرين عبد الرحمن، مدير عام ثقافة الإسماعيلية، ولجنة التحكيم التي ضمت المخرج جلال عثمان، والناقد محمد علام، ومهندس الديكور محمود جمال، ومقرر اللجنة ضياء السيد.

العرض من تأليف الكاتب الصربي برانيسلاف نوشيتش، وإخراج أحمد كمال، وتدور أحداثه حول مجموعة من المواقف التي تكشف زيف المشاعر الإنسانية حين تتحكم المصلحة في سلوك الأفراد، حيث تتغير المواقف بتغير المكاسب، في انعكاس درامي لحقيقة النفس البشرية عندما تُخضع علاقاتها للطمع والأنانية.

صناع عرض العائلة الحزينة

"العائلة الحزينة"، بطولة نخبة من شباب وفنانى الإسماعيلية، تصميم بوستر مصطفى صالح، مكياج مريم محمد، إضاءة شادى عزت، ديكور محمد علي، الحان محمد عاصم، استعراضات وسم الطحاوى، اعداد واشعار د. طارق عمار، مخرج منفذ أحمد صلاح.

تنفذ العروض بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة د. شعيب خلف، وفرع ثقافة الإسماعيلية.

عرض مسرحية طرطوف

وتتواصل الفعاليات اليوم، الثلاثاء، بمسرحية "طرطوف" عن نص للكاتب الفرنسي موليير، وإخراج محمد عبد الخالق، وتختتم العروض غدا الأربعاء بالعرض المسرحي "مسقط عرضي" من تأليف محمد هلال، وإخراج محمد سالم، والذي يناقش قضايا الهوية والانتماء بأسلوب تجريبي مبتكر.