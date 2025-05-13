نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة جذابة.. نانسي عجرم تخطف قلوب جمهورها من حفلها بـ هولندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة نانسي عجرم انظار وقلوب متابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام مجموعه من الصور في حفلها الأخير التي أحيته مساء أمس في هولندا.

أحدث ظهور لـ نانسي عجرم

وظهرت نانسي عجرم بإطلالة جذابة حيث ارتدت فستان قط طويل من اللون الفضي وتركت خصلات شعرها منسدله علي كتفيها.

نانسي عجرم تتصدر التريند

ومن جانبه، تصدرت الفنانة نانسي عجرم تريندات جوجل بعدما ظهرت في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من حفلها الأخير التي أحيته مساء أمس في هولندا، وظهرت مع طفلة صغيرة صعدت إليها المسرح لتغني معها، وتقوم «نانسي» بتقبيلها في النهاية.

اخر اعمال نانسي عجرم

وكان اخر اعمال المطربة اللبنانية نانسي عجرم هي اغنيه “طول عمري نجمة”، وتعتبر التعاون الأخير بين نانسي عجرم والملحن الراحل محمد رحيم، وايضا طرحت الفنانة اغنيه بعنوان "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية، قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

كما طرحت اغنيه “تيجي ننبسط”، عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، احتفالا بموسم الصيف، الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع طارق مدكور، وايضا أطلقت كليب "آخر إصدار" الأغنية الدعائية لفيلم "شوجر دادي" للنجوم ليلى علوى وبيومى فؤاد وحمدى الميرغني، وشاركت عجرم متابعيها على "إنستجرام" لينك الاغنيه التي تخوض بها أولى تجاربها فى السينما المصرية، بالإضافة إلى كونها أول تعاون لها مع المنتج حمدى بدر "كرافت ميديا"، كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري.