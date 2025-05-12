نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموسيقى العربية تكتب تاريخا جديدا في أستراليا..وهاني فرحات فخور بقيادة أوركسترا الميتروبوليتان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تاريخا جديدا للموسيقي العربية كتبه المايسترو هاني فرحات منذ ساعات علي مسرح أوبرا سيدني أحد أهم المسارح الموسيقية في العالم بقيادته لأوركسترا المتروبوليتان الأسترالية في حفل مشترك مع الأوركسترا السعودية في النسخة العالمية السابعة لسلسة حفلات روائع الأوركسترا والكورال الوطني السعودي التي تنظمها هيئة الموسيقي تحت شعار أفاق الإبداع تتسع في كل محطة.



تفاعل الجمهور الأسترالي الذي إمتلأت به مقاعد دار أوبرا سيدني مع الموسيقي العربية التي عزفتها الأوركسترا المشترك بالإضافة إلى مقطوعات أسترالية شهيرة.

"فرحات "أعرب عن فخره وسعادته بالنجاح الكبير الذي حققه الحفل وهو مالمسه من تجاوب الجمهور الأسترالي مع المقطوعات الموسيقية والغنائية.



لافتا إلي أنه فوجئ بحرص جمهور كبير من الجاليات العربية المقيمة بأستراليا حضروا من عدة مدن خصيصا إلي سيدني للإستمتاع بالموسيقي العربية والأسترالية.

وأكد أن الحفل شكل محطة جديدة في سسلسة محطات الأوركسترا بهدف إبراز جمال التراث الثقافي والتنوع الفني في تاريخ الموسيقي العربية والسعودية علي وجه الخصوص.



مشيرا إلي أن الحفل تضمن مشاركة الأوركسترا السعودي وأوركسترا المتروبوليتان في تقديم مقطوعة موسيقية مشتركة تدمج بين الثقافتين العربية والأسترالية بخلاف فقرة قدمها الأوركسترا الأسترالي تضمنت عدة مقطوعات إسترالية.



موضحا أن هذه الحفلات تسهم بشكل كبير في نشر الموسيقي العربية عالميا وتقريبها من أذان الجمهور الغربي بجملها وتوزيعاتها الساحرة خاصة.



مشددا علي أن عالمنا العربي يمتلك ملحنين وعازفين لايقلون موهبة عن الموسيقيين العالميين بل ويتفوقون عليهم سواء في التأليف الموسيقي والعزف أيضا.



وذكر أن المحطات السابقة للأوركسترا حققت نجاحا كبيرا وساهمت في إكتساب الموسيقي العربية لجمهور جديد مختلف كما لعبت دورا حيويا في مزج الثقافة والفنون العربية مع ثقافات وفنون مختلفة بهدف صناعة تجربة موسيقية إستثنائية تنسج إبداعها علي خارطة الفن والثقافة.



يشار إلي أن المايسترو هاني فرحات قاد الأوركسترا السعودي وأوركسترات عالمية في حفلات مشتركة بدأت في فرنسا علي مسرح دو شاتليه والمسرح الوطني بالمكسيك وفي الولايات المتحدة الأمريكية علي مسرح دار الأوبرا متروبوليتان وفي إنجلترا علي مسرح سنترل هول وستمنستر وفي اليابان علي مسرح طوكيو أوبرا سيتي وفي المملكة العربية السعودية علي مسرح مركز الملك فهد الثقافي ونالت هذه الحفلات إشادات محلية ودولية.