محمد رمضان يكشف عن موعد عرض أغنية «البابا راجع»

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمد رمضان عن موعد طرح أحدث أعماله الغنائية الذي تحمل اسم اغنيه «البابا راجع».

موعد طرح اغنيه البابا راجع

وكتب محمد رمضان عبر حسابه بموقع انستجرام: "البابا راجع" يوم الاربعاء الساعة 4 بتوقيت القاهره علي كل المنصات.

أحدث أعمال محمد رمضان

ومن ناحية اخري، ينتظر محمد رمضان عرض فيلم أسد أسود، ويشاركه البطولة عدد من النجوم، أبرزهم شريف سلامة، ماجد الكدواني، خالد الصاوي، رزان جمال، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج، وتأليف وإخراج محمد دياب، والذي تدور احداثه حول فترة ثورة العبيد، ويجسد محمد رمضان شخصية علي بن محمد الفارسي، ويقود الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي، والأحداث تدور في عام 1280 ميلادية، في حقبة المماليك.

اخر اعمال محمد رمضان

وكان اخر اعمال محمد رمضان هي اغنيه بعنوان "سهران ع النيل" طرحها منذ فترة عبر قناته الرسمية على منصة يوتيوب وجميع منصات الاستماع والموسيقى، وهي من كلمات وألحان أحمد الديزل، الأغنية تحمل طابعًا رومانسيًا ناعمًا، يجمع بين الإيقاع الشرقي والكلمات الحالمة، ما يعكس أجواء ساحرة من ليالي النيل.

كلمات أغنية «سهران ع النيل»

سهران ع النيل شايف قمرين بالليل

على صوتي ترقص وتميل

في عيونها هقول مواويل

ويلي ويلي ويلي أنا بدوب

من عيونه السودة أنا بدوب

حبيبي زي حلم جميل أنا عايشه

منه متمناش أفوق

من كل الدنيا أنا احترت

حبيبي من نظرة واحدة أنا أخترت

الورد فتح عشان يقوله

إن مفيش في جماله ع الأرض

حبيبي وانا جنبه بعيش حاله

قربني متبعدنيش لا لا

وبحبها لما تقولي

يا أسمر يا حلو ابقى تعالى

لما بشوفه بيحلالي ليلي

ياللي في قربك ونستني

انت وانا ونجوم الليل

بتوه لما تبصلي