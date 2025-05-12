طارق العريان يعلن موعد انتهاء تصوير السلم والثعبان 2

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المخرج طارق العريان عبر حسابه بموقع فيسبوك، عن موعد انتهاء تصوير فيلم السلم والثعبان 2 بطولة عمرو يوسف وأسماء جلال.

انضمام ظافر العابدين لفيلم السلم والثعبان ٢

وكتب طارق العريان: انضم النجم التونسي ظافر العابدين رسميا إلى فريق عمل الفيلم المنتظر السلم والثعبان، أحمد وملك، وهو المفاجأة التي لم نكن نتوقع أن نشاهدها.

موعد انتهاء تصوير السلم والثعبان 2

وأضاف طارق العريان: من المقرر أن ينتهي التصوير بحلول منتصف يوليو، وعرض الفيلم في دور السينما في جميع أنحاء مصر والعالم العربي في وقت لاحق من هذا العام.

تفاصيل فيلم السلم والثعبان 2

وتابع العريان: السلم والتعبان 2 سيكون بقصة جديدة تضم شخصيات جديدة مع الحفاظ على الروح والعمق العاطفي للجزء الأول.

واختتم طارق العريان: يستكشف الفيلم العلاقات الرومانسية الحديثة من خلال عدسة شبابية ومعاصرة، ومن إنتاج راو انترتينمنت والمنتج موسى عيسي، والفيلم من تأليف أحمد حسني وإخراج طارق العريان.

تفاصيل فيلم السلم والثعبان 2

وياتي فيلم السلم والثعبان 2 بعنوان أحمد وملك، بطولة عمرو يوسف وأسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، سوسن بدر كضيف شرف، تأليف أحمد حسني وإخراج طارق العريان، وإنتاج موسي عيسي.

الجزء الأول من السلم والثعبان

وعرض فيلم السلم والثعبان عام 2001، دارت أحداثه في إطار رومانسي تشويقي، قدم خلاله هاني سلامة شخصية حازم وهو شاب مستهتر، فشل في أن يكون زوجًا جيدًا، وفشل فى أن يصبح أبًا جيدًا، لكن حياته تبدأ في العودة للمسار السليم بعد أن تدخل ياسمين حياته وقدمت دورها حلا شيحة، والتي تعيش قصة حب مع هاني سلامة مع تتابع الأحداث.