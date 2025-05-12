كريم محمود عبد العزيز يعود إلى الدراما بمسلسل "مملكة الحرير" قريبًا وحصريًا على يانغو بلاي

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف يانغو بلاي عن البوستر الأول للمسلسل المنتظر "مملكة الحرير"، الذي سيعرض قريبًا وحصريًا عبر التطبيق. المسلسل الذي من إخراج بيتر ميمي سيقدم تجربة درامية استثنائية تجمع بين الخيال، المغامرة، الحب وصراع على السلطة في حبكة مشوقة ومبهرة بصريًا.

تفاصيل مسلسل مملكة الحرير

يتميز المسلسل بإنتاج ضخم وتصوير سينمائي عالمي، حيث تم تصوير مشاهده في ثلاث دول مختلفة، ويضم نخبة من ألمع نجوم العالم العربي: كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، إلى جانب مجموعة كبيرة من الوجوه.

العمل من إنتاج سينرجي - للمنتج تامر مرسي، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي. ويأتي "مملكة الحرير" بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه في أعماله السابقة، وآخرها مسلسل "الحشاشين" الذي تابعه الملايين في المنطقة.

أحدث أعمال بيتر ميمي

يعود بيتر ميمي هذه المرة بعمل ضخم يقدم تجربة درامية غير مسبوقة ومبهرة على المستويين البصري والسردي، بإطار فانتازي مبتكر.

يتوفر "يانغو بلاي" في جميع أنحاء الشرق الأوسط ومصر، وهو متاح على جميع الأجهزة، حاليًا، يقدم اشتراكًا مجانا لمدة شهر لفترة محدودة، مما يتيح للمستخدمين استكشاف مكتبة واسعة من المحتوى المميز والحصري المصمم لتلبية مختلف الأذواق.