"ابن النادي".. شاهد تكشف أحدث أعمال أحمد فهمي

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت منصة شاهد عن استعدادها لعرض أحدث أعمال احمد فهمي في اعمال المنصات، وهو مسلسل جديد بعنوان ابن النادي.

تفاصيل مسلسل ابن النادي

ومسلسل ابن النادي من بطولة أحمد فهمي، وتأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد، ويعد العمل أحدث أعمالها الأصلية.

أحدث أعمال فيلم أحمد فهمي

ومن ناحية اخري، ينتظر أحمد فهمي عرض فيلمه الجديد أحمد وأحمد، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدية، ويظهر أحمد السقا بشخصية خال أحمد فهمي، فيما يلعب الأخير دور مهندس ديكور، ويعيشان سويًا العديد من المواقف الكوميدية والأزمات، كما يدير السقا إمبراطورية إجرامية خلال الأحداث، ويتعرض لحادث ويفقد الذاكرة، والفيلم من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم إبراهيم حجاج، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبدالله، وإخراج أحمد نادر جلال.

اخر اعمال احمد فهمي

وكان اخر اعمال أحمد فهمي هو فيلم عصابة الماكس الذي عرض مؤخرًا في السينمات، ولعب فهمي خلال أحداث العمل شخصية المكسيكي، وهو مجرم إسكندراني يسعى لتكوين عصابة من أجل تنفيذ مهمة جديدة وهي تهريب مومياء، وشارك في بطولة الفيلم روبي، لبلبة، أوس أوس، أحمد فهيم، محمد لطفي، وحاتم صلاح، تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي وإخراج حسام سليمان، كما ظهر مؤخرًا أحمد فهمي، ضيف شرف في فيلم الحريفة 2 من بطولة نور النبوي وأحمد غزي وعبدالرحمن محمد، والفيلم من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد.

وايضا شارك في فيلم مستر إكس، يدور في إطار اجتماعي كوميدي، حول أحمد فهمي، الذي عانى من عقدة من السيدات في الماضي، فيقرر بعدها الانتقام منهن من خلال تكوين عصابة تقوم بتطليق السيدات من أزواجهن، حيث يجسد أحمد فهمي بالفيلم شخصية مستر إكس، فيما تلعب هنا الزاهد دور محامية اسمها طيبة تتحول إلى مُدلكة وتعيش قصة حب مع فهمي.