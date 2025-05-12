"أعملها إزاي".. كريم محسن يروج لأحدث أعماله الغنائية

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان كريم محسن لأحدث أعماله الغنائية المنتظرة خلال الفترة المقبلة وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر بوستر الأغنية وعلق عليها قائلًا: "جاهزين تسمعوا أحلي أغنية عملتها من فترة كبيرة، أعملها إزاي".

منشور كريم محسن

فريق عمل أغنية “أعملها إزاي” لـ كريم محسن

ويذكر أن أغنية "أعملها إزاي" للفنان كريم محسن من كلمات أحمد العزب وألحان كامل الجندي.

ومن المتوقع أن تحقق الأغنية نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

بوستر أغنية أعملها إزاي لـ كريم محسن

"جميلة الدنيا"..آخر أعمال الفنان كريم محسن

وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرح الفنان كريم محسن أحدث أغنياته وهي أغنية "جميلة الدنيا (معاك ارتاح قلبي)" وجاءت الأغنية من كلمات حسام سعيد وألحان كريم محسن وتوزيع محمد ياسر.

وقد لقت الأغنية نجاحًا كبيرًا وتفاعلًا واسعًا من الجمهور منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث أنها قد تخطت النصف مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

كلمات أغنية "جميلة الدنيا" لـ كريم محسن

جميله الدنيا وانا جمبك ومطمن أوي ف قربك

أخدني من الحياه حبك وحسسني بدفا وأمان

حياتي بقالها بيك معنى أخيرا ربنا جمعنا

يا حظي الحلو ف الدنيا يا رزقي ورزق قلبي كمان

معاك إرتاح قلبي حبيبي خليك جمبي

يا أغلى الناس عندي بموت انا فيك

ومش هنساك عمري هعيش وياك عمري

لقيت انا فيك حلمي وعايش ليك

سنيني الحلوه بيك جايه يا بكره الحلو ف عينيا

لقيت فيك انت حنيه وطيبه ماهش ف كل الناس.