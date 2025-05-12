15 مايو.. راغب علامة يطرح كليب "ترقيص" باللهجة المصرية

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان راغب علامة لطرح أحدث أعماله الغنائية وهي فيديو كليب "ترقيص" وهو باللهجة المصرية ومن المقرر أن يطرح الكليب عبر القنوات الفضائية وجميع مواقع التواصل الإجتماعي وجميع منصاته الإلكترونية، ومن المتوقع أن يحقق الفيديو كليب نجاحًا كبيرًا.

راغب علامة

كواليس كليب “ترقيص” للفنان راغب علامة

وفي سياق متصل يذكر أنه قد شارك الفنان اللبناني راغب علامة متابعيه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام بمجموعة صور من كواليس تصوير فيديو كليبه الجديد الذي يحمل عنوان "ترقيص".

وكشف علامة أن الكليب سيُعرض رسميًا في 15 مايو الجاري، عبر القنوات الفضائية وكافة منصاته الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر راغب في الكليب وهو يصوّر على شاطئ البحر، بمرافقة كلبه الخاص.

كواليس كليب ترقيص لـ راغب علامة

كواليس كليب ترقيص لـ راغب علامة

كواليس كليب ترقيص لـ راغب علامة

كواليس كليب ترقيص لـ راغب علامة

كواليس كليب ترقيص لـ راغب علامة

تفاصيل كليب "ترقيص" لـ راغب علامة

وتحمل الأغنية طابعًا راقصًا وحيويًا يُعد خروجًا عن المألوف في مسيرة راغب الغنائية، حيث يراهن من خلالها على مزج الابتكار بالإيقاع السريع لجذب جمهور جديد وواسع.



ويتعاون علامة في هذا العمل مع فريق مميز من صناع الأغنية، إذ كتب الكلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، ولحنها أحمد زعيم، أما التوزيع فكان لعبد الفتاح علي، وتولى هندسة الصوت أمير محروس.

آخر أعمال الفنان راغب علامة

يُذكر أن راغب طرح مؤخرًا أغنية "بيروت ولا روما" على موقع "يوتيوب"، والتي غناها أيضًا باللهجة المصرية، وحققت تفاعلًا ملحوظًا، ما يشير إلى نجاح اختياراته الأخيرة في كسر الحواجز اللغوية وتوسيع قاعدة جمهوره.

