نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 33 مليون مشاهدة..عبير الصغير تتصدر التريند بعد ساعات من إعلان عقد قرانها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر فرح الشيف عبير الصغير الترند خلال الساعات الماضية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

عقد قران عبير الصغير

ويرجع تصدر عقد قران عبير الصغير الترند بهذه السرعة لحب الجماهير واحترامهم لها الذي لم يحدث بسبب أسلوبها المميز فى طهي الطعام وتقديمه بل لأنها تلتزم بالمعايير الأخلاقية للمجتمع العربي ولم تتحدث فى لقائتها بأى طريقة مثيرة للجدل وابتعدت تماما عن الترند الرخيص حيث أنها من أشهر صناع المحتوى فى العالم العربي.

وحققت صور عقد قران الشيف عبير الصغير ضجة كبيرة على مواقع السوشيال ميديا حيث تمكنت العدسة من رصد عدة لقطات مميزة ومؤثرة من حفل فرح الشيف عبير الصغير حيث جسدت لحظات مؤثرة سواء للزوج أو أهل العروسة أو الشيف عبير الصغير.

ومن أبرز اللقطات التى رصدت فى حفل عقد قران الشيف عبير الصغير هى احتضانها لوالدها والنظرات الرومانسية سواء منها أو من زوجها يوسف فرحات ولم يخل الأمر من دموع الفرح.

ومن اللقطات التى أثارت جدلا واسعا من صور زفاف عبير الصغير هو المصحف الذهبي الأنيق حيث قدمه زوج عبير الصغير لعروسته كمهر بناء على طلبها.



برومو فرح عبير الصغير

قامت الشيف عبير الصغير بتجهيز برومو مميز ليوم عقد القران بالاتفاق مع زوجها يوسف فرحات ووثقت استعدادهما للفرح طوال الـ 6 أيام السابقة.

وقامت الشيف عبير صغير بمساعدة زوجها باتخاذ كل يوم لقطة لها مع زوجها بإطلالة مختلفة ومظهر مختلف لكليهما وهما يقتربان من بعضهما ثم يبتعدان فجأة قبل أن تلمس يدها أيدي زوجها للدلالة على انتظار اللحظة الحلال وهو عقب عقد قران عبير الصغير.

وكتبت عبير الصغير على صفحتها “أهلًا بك في مجلس والدي، حللت صديقًا وحبيبًا وشريكًا لآخر العمر”.

من هو زوج عبير الصغير

زوج عبير الصغير اسمه يوسف فرحات لبناني الجنسية وليس له علاقة بعالم السوشيال ميديا ونادرا مايضع منشورات وهذا ينطبق على جميع منصات التواصل الاجتماعى.

أول منشور له على حساب انستجرام كان فيديو خطوبته على الشيف عبير الصغير.

زوج الشيف عبير الصغير لايحب السوشيال ميديا ويقدس الخصوصية بشكل كبير لدرجة أنه لم يفصح عن مهنته أو عمره حتى الان.