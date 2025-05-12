عمرو سلامة يكشف تفاصيل تحضيرات فيلم شمس الزناتي بطولة محمد إمام

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المخرج عمرو سلامة تفاصيل فيلم شمس الزناتي بطولة الفنان محمد امام، وذلك بعدما حل ضيفًا على برنامج كلاكيت التي تقدمه لينا الطهطاوي، عبر راديو نجوم fm.

عمرو سلامة يكشف تفاصيل فيلم شمس الزناتي

وقال عمرو سلامة: صورنا من فيلم شمس الزناتي 20% فقط والتحضير للفيلم صعب ومعقد، وهنرجع نستأنف تصويره قريب، مضيفا: بزعل لأن فيه ممثلين موهبتهم وحب الناس ليهم المفروض يخلوهم يعملوا أعمال كتيرة زي أحمد مكي، وبشوف أن محمد رمضان ممثل استثنائي ونفسي أشتغل معاه وهو لسه مقدمش أعمال سينمائية بحجم موهبته.

تفاصيل شمس الزناتي

وفيلم شمس الزناتي يدور في إطار أكشن تشويقي، يعود من خلال الأحداث بالزمن إلى الرواء لمدة 15 عامًا، ليكشف كيف تكونت شلة الزناتي التي شاهدناها في فيلم عادل إمام في 1991، والعمل بطولة محمد إمام، أسماء جلال، عمرو عبدالجليل، أحمد خالد صالح، مصطفى غريب، خالد أنور، أحمد عبدالله محمود، وأحمد عبدالحميد، والفيلم من تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

اخر أعمال عمرو سلامة

وكان اخر اعمال عمرو سلامة هو مسلسل بريستيج، من تأليف إنجي أبو السعود، ويشارك في بطولته محمد عبدالرحمن، مصطفى غريب، راندا عوض، دينا، سامي مغاوري، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف، مغني الراب زياد ظاظا وصانع المحتوى عبدالعاطي، مع ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم يسرا، أحمد داود، محمد ثروت، وشيماء سيف

قصة مسلسل برستيج

والعمل يدور فى إطار تشويقى كوميدى، وهو أحدث الأعمال الأصلية لمنصة يانغو بلاي، ويتكوّن من 8 حلقات، تبدأ أحداثه مع عاصفة شديدة تضرب شوارع القاهرة، تؤدي إلى انقطاع الكهرباء، ما يضطر 14 شخصًا من خلفيات اجتماعية مختلفة للجوء إلى مقهى في وسط البلد، ومع عودة التيار الكهربائي، تُكتشف جريمة قتل غامضة، فتسود الفوضى ويبدأ الجميع في لعب دور المحقق لمحاولة معرفة القاتل.