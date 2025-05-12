في هذا الموعد.. علي الحجار يحيي حفلا غنائيا بساقية الصاوي

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان علي الحجار لإحياء حفلا غنائيا جديد في مسرح ساقية الصاوي، وذلك يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر مايو الجاري.

علي الحجار يحيي حفلا غنائيا بساقية الصاوي

ويقدم علي الحجار، خلال حفله باقة من أجمل أغانيه القديم والجديدة، ومن أبرزها: «المال والبنون»، «لو تعرفي»، «من غير ما تتكلمي»، «سمرا وبعيون كحيلة»، و«الزين والزينة».

أحدث حفلات علي الحجار

ومن ناحية اخري، يستعد علي الحجار لإحياء حفلًا غنائيًّا بعنوان "تترات وذكريات"، وذلك في التاسعة من مساء 22 مايو المقبل على مسرح تياترو بإحدى مولات مدينة الشيخ زايد، بعد نجاح حفله الأول والذي كان يحمل نفس الاسم، وقدمه على نفس المسرح في ديسمبر الماضي.

أخر أعمال علي الحجار

وكان اخر اعمال علي الحجار هي أغنية بعنوان «بخاف من عيد ميلادي»، والذي طرحت على طريقة الفيديو كليب باستخدام الـAI، وتروي الأغنية قصة تقدم الرجال في العمر، من الطفولة والمراهقة والشباب وحتى سن الرشد، ثم الشيخوخة، بين البراءة والأحلام والبحث عن الذات والتأقلم مع الحياة وضغوطها.

كلمات أغنية «بخاف من عيد ميلادي»

وتقول كلماتها: «من يوم ما بقيت جنين ولحد 4 سنين، كان قلبي له عنين بتشوف الطيبين، عيل في التختة قاعد بتعلم أبجدية، في عنيا الدنيا لسه وردية ومية ميمة، في العيد باخد عيدية، ودموعي اللي في عنيا لساهم محبوسين، وسنين بتجيب سنين، وأنين بيجيب أنين، ويموت فيا الحنين وأنسى أنا كنت مين، يا سنين في الجامعة طايشة، ويا بنت في قلبي عايشة معلش الإيد قصيرة، ويا ليل مروسم في أوضتي والنوم على الحصيرة، يمكن مكنونش عيشنا لكن بنسيب مسيرة، وسنين بتجيب سنين، وأنين بتجيب أنين، ويموت فيا الحنين، تلاتيني رزين وهادي والدنيا في عيني عادي، وبخاف من عيد ميلادي ليكون الأربعين، والشعرة البيضة بانت، والحتة القاسية ماتت أول ما اتقالي بابا، وبشوف الناس غلابة وفي ساقية مربوطين».