المطرب موسى يُحدث نقلة نوعية بـ "عكينا".. ويطرح أول كليب مصري بتقنية الـAI

القاهرة - محمد ابراهيم -

أطلق المطرب موسى، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "عكينا"، وهي أغنية تجمع بين الإبداع الموسيقي والتقنيات الحديثة، حيث تُعد أول كليب مصري يتم تنفيذه باستخدام تقنية الـAI Lip Sync، في خطوة جديدة نحو مواكبة التطور العالمي في صناعة المحتوى البصري.

تفاصيل أغنية "عكينا"

الأغنية من كلمات فلبينو، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع الكينج، فيما تولى طارق الأحمدي مهمة الإنتاج المنفذ، وأخرج الكليب محمود صبري.

ويمثل الكليب نقلة نوعية في الإنتاج الموسيقي المصري، إذ يُعتبر أول عمل يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لمزامنة حركة الشفاه، ما أضفى على الكليب طابعًا بصريًا مبتكرًا وغير تقليدي.

آخر أعمال موسى

جدير بالذكر أن آخر أعمال موسى كانت أغنية "راجع"، التي كتبها ولحنها عزيز الشافعي، ووزعها الدكتور أشرف محروس، وأخرجها أوكا، وقد تم تصويرها بالكامل في جورجيا، وبهذا الإصدار، يؤكد موسى مرة أخرى سعيه الدائم لتقديم فن متجدد يجمع بين الأصالة والحداثة، ويواصل خطواته بثقة نحو تثبيت مكانته على الساحة الفنية.