لأول مرة.. هند عبد الحليم تطرح أغنية مع عبد الرحمن رشدي باسم "صحاب الليل"

القاهرة - محمد ابراهيم - خاضت الفنانة هند عبد الحليم تجربة الغناء لأول مرة لها مع المطرب الشاب عبد الرحمن رشدي، في كليب بعنوان "صحاب الليل".

هند عبد الحليم تطرح أغنية "صحاب الليل"

وطرح الثنائي هند عبد الحليم وعبد الرحمن رشدي اغنيه "صحاب الليل" على اليوتيوب، والمنصات الإلكترونية، ومحطات الراديو.

تفاصيل أغنية "صحاب الليل"

و أغنية "صحاب الليل" من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عبد الرحمن رشدى، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، ومن إخراج بيشوى يسى، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

فكرة أغنية "صحاب الليل"

تدور فكرة الأغنية فى إطار درامى بسيط، وتحكى عن عشاق السهر فى الليل، والتأمل فى سكونه وهمساته، والشكوى من الوحدة والتفكير فى الماضى.

كلمات أغنية «صحاب الليل»:

واهو كل يوم.. قلبي وحيد مش جايلو نوم

حبينا اكتر من اللزوم

واتسبنا فجأة في ليل شتاء.. والحزن أتقل من الهدوم

مفهاش جديد.. أقرب ما ليك عنك بعيد

مكتوب يا قلبي الخوف يزيد

بتعيش عشانهم وفى أخر هيعيشوا وإنت تعيش وحيد

كان فيه ياما ناس هنا حوالينا.. بقوا بس دموع جوه عنينا

وبقينا صحاب الليل

والليل مالوش أصحاب

والقلب هايفضل وحداني.. خوف يخلص يبدأ خوف تاني

عايشين بالقسمه

متاخدين في الدنيا غياب

كان فيه ياما ناس هنا حوالينا.. بقوا بس دموع جوه عنينا

وبقينا صحاب الليل

والليل مالوش أصحاب

اخر اعمال هند عبد الحليم

وكان اخر اعمال هند عبد الحليم هو مسلسل الاميرة، ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة ومأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وبطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، هند عبد الحليم، عابد عناني، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، وعدد آخر من الفنانين.