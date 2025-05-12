هيبتا يعود بجزء جديد.. التصوير انتهى والعرض قريبًا

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهاء تصوير هيبتا: المناظرة الأخيرة واستعداد لرحلة جديدة في عالم الحب والعلاقات”



أعلنت الشركة المنتجة لفيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة عن انتهاء تصوير العمل بالكامل، تمهيدًا للإعلان قريبًا عن موعد طرحه بدور العرض السينمائية.



الفيلم الجديد ينتمي إلى نوعية الدراما الرومانسية، ويستكمل الروح العاطفية التي ميّزت الجزء الأول، لكن من خلال نظرة أكثر نضجًا وعمقًا في فهم العلاقات الإنسانية، تدور الأحداث حول تقلبات المشاعر، وتحولات الحب، وكيف تؤثر الروابط العاطفية في قراراتنا وحياتنا بشكل غير متوقع.

فركش فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة"

أبطال وصُناع فيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة



هيبتا: المناظرة الأخيرة من تأليف الكاتب محمد صادق، وسيناريو وحوار مشترك بين محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، ومن إخراج هادي الباجوري. يشارك في بطولته كوكبة من النجوم، من بينهم منة شلبي، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، كريم قاسم، ميان السيد، وحسن مالك، إلى جانب أسماء أخرى سيتم الكشف عنها لاحقًا.

الجزء الأول من الفيلم، المأخوذ عن الرواية الأكثر مبيعًا في مصر منذ صدورها عام 2014، حقق نجاحًا كبيرًا بمشاركة نخبة من النجوم مثل عمرو يوسف، ياسمين رئيس، أحمد داود، دينا الشربيني، وأحمد مالك، مع ظهور مميز لضيوف شرف مثل ماجد الكدواني ونيللي كريم وكندة علوش.

هيبتا: المناظرة الأخيرة يعد الجمهور برحلة جديدة في عمق المشاعر الإنسانية، ويستهدف جذب جمهور جديد بالإضافة إلى محبي الفيلم الأول، من خلال قصة تلامس القلب وتثير التفكير.