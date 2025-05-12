هيفاء وهبي تواصل تألقها.. أغنيتان جديدتان وفيلم مرتقب مع مصطفى شعبان



القاهرة - محمد ابراهيم -



تعيش النجمة اللبنانية هيفاء وهبي حالة من النشاط الفني المكثف، حيث تصدّرت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، في ظل تحضيراتها لعدد من المشاريع الغنائية والسينمائية المرتقبة.

فنيًا، انتهت هيفاء مؤخرًا من تسجيل أغنيتين جديدتين، الأولى بعنوان “بس” من كلمات عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمرو الخضري، أما الثانية فتحمل اسم “سوبر وومان” من كلمات أحمد علاء الدين، ألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع زووم، في إطار استعدادها لطرح مجموعة من الأغنيات خلال الفترة المقبلة.

الفنانة هيفاء وهبي

تحضيرات هيفاء وهبي السينمائية

سينمائيًا، تتهيأ هيفاء وهبي لتصوير فيلم جديد بعنوان “مملكة” تشارك في بطولته أمام الفنان مصطفى شعبان، ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج عبد الوهاب السيد، الذي يعمل حاليًا على إنهاء اللمسات الأخيرة قبل انطلاق التصوير.



كما تنتظر هيفاء وهبي عرض فيلمها “ولاد المحظوظة”، الذي تجسد فيه شخصية فتاة لبنانية تصل إلى مصر وتواجه تحديات مختلفة، الفيلم يضم مجموعة من النجوم بينهم بيومي فؤاد، محمود الليثي، كريم عفيفي، ونانسي صلاح، وهو من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.

يُشار إلى أن هيفاء وهبي تواصل حضورها السينمائي بثبات، منذ عودتها في 2022 بفيلم “أشباح أوروبا” بعد غياب دام 8 سنوات، ثم فيلم “رمسيس باريس” في 2023، وصولًا إلى “ولاد المحظوظة”، وتستكمل رحلتها المقبلة بفيلم “مملكة”.