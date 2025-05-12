القاهرة - محمد ابراهيم - "ربيع الفنانين" معرض فني خيري لتحسين حياة 140 فتاة من فتيات الملاجئ



تنطلق فعاليات النسخة التاسعة من معرض "ربيع الفنانين" في القاهرة، برعاية السفارة الفرنسية، الجمعة 16 مايو، ويستمر على مدار يومين متتاليين، تحت رعاية السفارة الفرنسية في مصر.



ويجمع ربيع الفنانين أكثر من ثمانين فنانا وفنانة من مختلف محافظات وربوع مصر تم اختيارهم بعناية من أصل 700 طلب ومرشح، من بين 36 فنانا سيعرضون لوحاتهم وأعمالهم لأول مرة في المعرض السنوي، كما تشكل النساء غالبية المشاركين في النسخة الحالية حيث يحتضن المعرض 49 فنانة، في تجسيد حي لحيوية وتنوع المشهد الفني النسائي في مصر في عالم الفنون التشكيلية.

ربيع الفنانين يحتضن 350 عرضا و80 فنانا لدعم أطفال الشوارع وفتيات الملاجئ



ويحتضن ربيع الفنانين أكثر من 350 عملا فنيا، تمثل عروضا فنية من مختلف ألوان الفنون التشكيلية بين اللوحات والزخارف والمنحوتات والصور الفوتوغرافية وفنون الفسيفساء والزجاج والخشب والفن الرقمي، ليظهر جليا مدى تطور وتنوع التقنيات والأساليب وثراء الإبداع الفني المعاصر.



ويعود معرض "ربيع الفنانين" للعام التاسع على التوالي في نسخة استثنائية تكرم بشكل خاص إبداعات المرأة وتتيح فرصة للمبدعين الشباب في مجال الفن المعاصر والفنون التشكيلية، استمرارا لرسالته الفنية والمجتمعية الهادفة لخلق بيئة تواصل مع شباب المبدعين لعرض أعمالهم أمام الجمهور والخبراء والفنانين العالميين مع خلق شبكة تواصل فنية عالمية بينهم وترجمة إبداعاتهم لدعم ملموس للمجتمع.

ربيع الفنانين يحتفي بالفن التشكيلي النسائي ويدعم أطفال الشوارع وعلاج المشردين



وتعود كافة عائدات المعرض الخيري لصالح جمعية ساموسوشيال الدولية مصر حيث تساعد تلك الأموال في دعم المشاريع الخيرية من بينها توسيع نطاق برنامج دعم 140 فتاة صغيرات يعشن في ملاجئ حكومية، وتساعد التبرعات هؤلاء الفتيات في بناء حياتهن واستقلاليتهن خارج الملاجئ بمجرد بلوغ سن الثامنة عشر.

كما تدعم عائدات المعرض الخيري في تدعيم وحدات إغاثة متنقلة للأطفال والشابات والأمهات اللواتي يعشن في الشوارع وتوفير إمكانية الوصول الأسبوعية لمراكز الرعاية النهارية للنساء والرضع وترفير أماكن إقامة طارئة لهن. هذا بالإضافة إلى تدعيم ورش عمل أسبوعية في مركز مونتيسوري جديد في السيدة زينب للأطفال لمساعدتهم على الاستعداد للمدرسة من خلال الأنشطة التعليمية والاجتماعية.

وتستمر فعاليات معرض ربيع الفنانين على مدار يومين متتاليين من العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء وتحتضنه فيلا "إم من مراكز"، في منطقة الزمالك بالقاهرة.



وانطلقت فكرة معرض ربيع الفنانين عام 2017 بوضع حجر أساسه على يد سيدتين فرنسيتين تقيمان في القاهرة في محاولة لتقديم الشكر للبلد التي تستضيفهما، ولمساعدة المجتمع من وجهة نظر فنية وإبداعية بخلق مفهوم المعرض السنوي العالمي للفنون التشكيلية الذي يعود عائده الخيري لصالح جمعيات خيرية تهدف لمساعدة أطفال الشوارع والفئات المحتاجة في المجتمع سواء دعم مادي أو معنوي.