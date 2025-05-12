رامي مالك يحتفل بعامه الـ44.. نجم مصري الأصل خطف أوسكار هوليوود وتألق في أصعب الأدوار

القاهرة - محمد ابراهيم -

في مثل هذا اليوم، الاثنين 12 مايو، يحتفل النجم العالمي رامي مالك بعيد ميلاده الـ44، بعد مشوار فني لامع جعل منه أحد أبرز نجوم هوليوود خلال العقد الأخير، مستندًا إلى موهبة فريدة وجذور مصرية صنعت منه شخصية لافتة عالميًا.

الفنان رامي مالك

انطلاقة غير عادية من Mr. Robot

كانت البداية الحقيقية لرامي مالك من خلال مسلسل Mr. Robot، حيث جسد شخصية “إليوت” العبقري الانطوائي في عالم القرصنة الإلكترونية.

المسلسل، الذي عُرض على مدار 4 مواسم، حصد إشادات واسعة، وجعل من مالك اسمًا بارزًا في عالم التلفزيون، ليفوز عام 2016 بجائزة Emmy كأفضل ممثل في دور رئيسي، ويمهد الطريق أمامه للانتقال بقوة إلى شاشة السينما.

الأوسكار.. بوابة المجد

في عام 2019، كتب رامي مالك اسمه بحروف ذهبية في تاريخ السينما العالمية بفوزه بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن تجسيده الأسطوري لشخصية فريدي ميركوري في فيلم Bohemian Rhapsody، الأداء الذي نال أيضًا جائزة جولدن جلوب في فئة أفضل ممثل في فيلم درامي، شكّل نقطة التحول الكبرى في مسيرته، وجعله في مصاف النجوم العالميين.

ثنائيات مميزة وأدوار قوية

بعد الأوسكار، واصل رامي مالك انتقاء أدواره بعناية، فشارك النجم دينزل واشنطن في فيلم The Little Things، ليشكّل معه ثنائية مميزة، إلى جانب النجم جاريد ليتو. الفيلم أظهر جانبًا آخر من قدرات مالك التمثيلية، مؤكدًا قدرته على التنقل بين الأدوار المعقدة بمرونة لافتة.

مسيرة حافلة وطموح لا يتوقف

رامي مالك ليس مجرد ممثل موهوب، بل قصة نجاح مُلهمة لشاب من أصول مصرية اقتحم أسوار هوليوود، وفرض اسمه في قائمة كبار النجوم. وما زالت مسيرته مستمرة في الصعود، وسط ترقب دائم من جمهوره العالمي لأعماله المقبلة.