تقى حسام تكشف كواليس مشوارها الفني وتؤكد: “محظوظة بالتعاون مع تامر محسن ومي عز الدين”

القاهرة - محمد ابراهيم -

استضافت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، في حلقة جديدة من برنامج “صاحبة السعادة” على قناة “dmc”، مجموعة من أبرز الوجوه الجديدة في عالم الدراما، وكان من بينهم الفنانة الصاعدة تقي حسام، التي تحدثت عن تجربتها في مسلسل “قلبي ومفتاحه” والتعاون مع كبار الفنانين والمخرجين.

بداية مشوارها مع تامر محسن

في الفقرة الرابعة من البرنامج، تحدثت تقي حسام عن بداياتها الفنية قائلة: “بحس إنى محظوظة أوى السنة دى بداية من مقابلة المخرج تامر محسن في مسلسل قلبي ومفتاحه، كمبتدئة ولسه مخرج زى تامر محسن يكلمنى، وأنا من فانز مسلسلاته”. وأضافت تقي: “تامر محسن إضافة عظيمة واتعلمت منه على جميع المستويات، والممثلين كمان كنت بتعلم من كل حد فيهم”.

الفنانة تقى حسام مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس

الفنانة تقى حسام

تعاونها مع مي عز الدين

كما تحدثت تقى عن تجربتها في العمل مع الفنانة مي عز الدين، قائلة: “مي عز الدين ممثلة مريحة وملتزمة أوى، ومش بتمسك موبايلها في التصوير ومركزة، هي فعلا إنسانة جميلة جدا، وأنا محظوظة بوجود فنانين كبار في المسلسل زى أشرف عبد الباقى وكلهم ملتزمين جدا”.

التحديات في التمثيل

وعن أبرز التحديات التي واجهتها أثناء التصوير، قالت تقي: “كان تصوير مشهد برقص فيه ومشهد مع أحمد خالد صالح في كذا نقلة، كان أكتر مشهد قلقانة منه، أما مشهد خناقتى مع دياب كان أول يوم تصوير، ولكن كان كلهم لطاف جدا واتعرفنا على بعض في البداية بس هو كان مشهد تقيل وطويل جدا”.

تفاصيل حياتها الشخصية

كما تحدثت عن حياتها الشخصية ومسيرتها قبل دخول عالم التمثيل، حيث قالت: “أنا إسكندرانية ومستقرة هناك، وباجى وبرجع ومعنديش أي قرايب ولا أي حد في القاهرة ولما باجى بنزل في فندق، وفى البداية قلت أجرب الإذاعة وأخدت ورشة عند أسامة منير وعملت برنامج على الراديو، وبعدها دخلت أدرس آداب مسرح، ومن أول مسرحية قلت هاشوف مين بيدى ورش تمثيل عشان أتعلم”.

أول ظهور لها

وفيما يتعلق بأول دور لها في الدراما، قالت تقى حسام: “بعد كده جالى أول دور في مسلسل هجمة مرتدة، دور ما فيهوش ولا كلمة بس قالوا عاوزين ممثلة بتعيط وبتصرخ لما فرحها يبوظ، وكنت مبسوطة إنى بمثل مع أحمد عز وكده”.

أملها في المستقبل

وفي ختام حديثها، أعربت تقي عن أمنيتها قائلة: “أنا نفسى أعمل سينما تعيش مع الناس ويفضلوا يتفرجوا عليها”.

كما تعتبر هذه الحلقة من “صاحبة السعادة” بداية لتسليط الضوء على المواهب الصاعدة في الدراما المصرية، حيث تواصل إسعاد يونس تقديم أبرز الوجوه الشابة التي أثبتت نفسها في الدراما “الأوف سيزون”، ما يعكس استمرارية الإبداع المصري الذي لا ينضب.