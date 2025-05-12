كاظم الساهر يحيي حفلات صيفية في لبنان ويستعد لطرح ألبومه الجديد “مع الحب”

القاهرة - محمد ابراهيم -



في إطار موسم الصيف المقبل، يستعد النجم كاظم الساهر لإحياء حفلين غنائيين في لبنان، وذلك في 1 و2 أغسطس القادم، حيث سيقدم خلالها مجموعة من أشهر أغانيه التي يعشقها جمهوره.

عودة قوية بألبوم “مع الحب”

وقد طرح كاظم الساهر مؤخرًا ألبومه الجديد “مع الحب”، الذي يتضمن 13 أغنية جديدة، جميعها من ألحانه وكلمات أغلبها من تأليفه. من أبرز أغاني الألبوم: “يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا”. وهذا الألبوم يمثل عودة للساهر بعد غياب دام 8 سنوات منذ طرح آخر ألبوماته “كتاب الحب” في عام 2016.

دعم إنساني من خلال “Hold Your Fire”

على صعيد آخر، أطلق كاظم الساهر أغنيته الجديدة “Hold Your Fire”، التي تهدف إلى دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح الساهر أن هذه الأغنية تحمل بعدًا إنسانيًا يتجاوز الترفيه، حيث يراها وسيلة فاعلة لدعم السلام والجهود الإنسانية، خاصة في غزة.

الأغنية هي من تلحين كاظم الساهر، وكلمات توم لو، وتوزيع ميشال فاضل، وهي مستوحاة من فكرة الساهر نفسه، بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإدارة بريندا فونجوفا.