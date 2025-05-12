أحمد فهيم لـ دوت الخليج الفني:" دورى في مسلسل "خانة فاضية" مختلف والشغل مع صابرين ممتع

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان أحمد فهيم ضمن فريق عمل مسلسل "خانة فاضية" للنجمة صابرين، والذي من المقرر طرحه خلال الفترة الماضية ضمن فترة اوف سيزون.

وتواصل دوت الخليج الفني مع النجم أحمد فهيم وسؤاله عن العمل وتفاصيل الشخصية وقال:" دور مختلف جدا عن اللى قدمته قبل كده والناس هتتفاجأ بيه، والعمل وبيتناول موضوع مهم وجديد، فيه قضية فعلًا تستحق التناول وده شجعني أكون جزء منه”.

وأضاف:" مشاركة الفنانة صابرين من الحاجات اللى حمستني اشارك في العمل، لأنها فنانة كبيرة والتعامل معاها ممتع ومفيد، بدأنا التصوير من كام يوم".

تفاصيل مسلسل "خانة فاضية":

يُعد مسلسل خانة فاضية من الأعمال الدرامية الاجتماعية المنتظرة، حيث يتناول قضايا هامة تمس المجتمع بشكل عميق، مسلطًا الضوء على معاناة الأمهات في مواجهة التحديات الحياتية والصحية، يجمع العمل بين الدراما الإنسانية والتشويق، ليقدم قصة مؤثرة تحمل العديد من الرسائل الهادفة.

يضم العمل نخبة من النجوم، منهم صابرين في دور الأم، حسين فهمي، مراد مكرم، أحمد فهيم، سليم الترك في دور أحد الأبناء، فؤاد محسن في دور الابن الآخر، المسلسل من إخراج شادي أبو شادي.

آخر أعمال أحمد فهيم:

ويذكر أن شارك أحمد فهيم في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل سيد الناس، والعمل تأليف خالد صلاح ومحمد سامى، وإخراج محمد سامي، ويقوم ببطولته نخبة من النجوم على رأسهم عمرو سعد، إلهام شاهين، خالد الصاوي، أحمد رزق، أحمد زاهر. ريم مصطفى، أسما سليمان، وغيرهم