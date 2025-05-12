نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كورال "سلام" يحيي حفل القومي لثقافة الطفل لتوزيع جوائز مسابقتي "الرواية والتأليف المسرحي" بالهناجر.. غدًا الثلاثاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وإشراف أد.أشرف العزازي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، يقيم المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس، حفل توزيع جوائز مسابقتي "رواية اليافعين" في دورتها الثانية، و"التأليف المسرحي" في دورتها الأولى، وذلك يوم الثلاثاء ١٣ مايو ٢٠٢٥، في مسرح الهناجر بالأوبرا، الساعة السادسة مساءً، بحضور لجنتي تحكيم المسابقتين، يحيي الحفل كورال "سلام" بقيادة المايسترو وائل عوض والذي يتغنى بباقة من أجمل الأغاني منها ميدلى وطنى، وارد جدا، ع الربابة، يمامه حلوه، أهواك، التوبة، آه يااللى، طاحونة الذكريات، تع تع، ميدلى أغاني سيد درويش، وبعضها من إنتاج المركز.

أسماء الفائزين بالقائمة القصيرة



وقد أعلن المركز القومي لثقافة الطفل عن أسماء الفائزين بالقائمة القصيرة في مسابقة رواية اليافعين مرتبة ترتيبًا أبجديًا؛ وهم: إبراهيم عمر محمد السمان عن رواية "حارس المعبد"، حنان إسماعيل محمد عن رواية "ما لم تقله فريدة"، حنان عبد القادر إسماعيل عن رواية "راندم في جزر الأحلام"، سالي عادل محمد أبو العلا عن رواية "آلة تحقيق الأحلام"، مصطفى السيد محمد الششتاوي عن رواية "دواء من الكوكب الأخضر"، هشام عبد المنعم عبد الحميد عباس عن رواية "مغامرات إنسال".

كما أعلن المركز القومي لثقافة الطفل عن أسماء الفائزين بالقائمة القصيرة في مسابقة "التأليف المسرحي" مرتبة ترتيبًا أبجديًا؛ وهم: إبراهيم الحسيني محمد علي عن مسرحية "متلازمة آدم"، أشرف حسن عبد الرحمن عن مسرحية "الفئران قادمون"، حنان إسماعيل محمد عن مسرحية "دموع البطة كاك"، عبد الهادي محمد عبد الهادي عن مسرحية "ثمن الظلال"، منتصر ثابت تادرس عيد عن مسرحية "المقاتل"، هاني مصطفى محمد قدري عن مسرحية "محكمة الحواديت".

الجوائز المادية



وسوف يتمّ الإعلان عن الفائزين بالمركزين الأول والثاني بالحفل في كل مسابقة، وسوف يحصل كل منهما على جائزة مادية بجانب طباعة عمليهما، كما سيتم طباعة العمل الفائز بالمركز الثالث في المسابقتبن.



جدير بالذكر أن أشرف العزازي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة سوف يقوم بتسليم الجوائز للفائزين خلال الحفل.