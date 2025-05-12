شمس البارودي تفتح قلبها: هكذا كان حسن يوسف.. الزاهد العابد الذي لم يرد سائلًا يومًا

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة المعتزلة شمس البارودي عن مشاعرها الصادقة تجاه زوجها الراحل الفنان حسن يوسف، وذلك من خلال رد مطول ومؤثر نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، تفاعلًا مع سؤال من أحد المتابعين حول مشاركة زوجها في مسلسل "زهرة وأزواجها الخمسة".

و جاء حديثها نابضًا بالحب والتقدير، ومفعمًا بذكريات رجل عاش حياته ملتزمًا بالخلق والدين، رافضًا كل أشكال الرياء أو الادعاء.

رد مؤثر على سؤال عن "زهرة وأزواجها الخمسة"



تفاعل أحد متابعي شمس البارودي على فيسبوك بسؤال حول رأيها في مشاركة حسن يوسف في المسلسل الشهير "زهرة وأزواجها الخمسة" الذي عُرض عام 2010. فجاء ردها حاسمًا وواضحًا، حيث قالت: "لن أذكر لحبيبي إلا كل خير، فهو كتلة من الخير".

حسن يوسف كما وصفته زوجته: لا يعرف إلا الخير

واصلت شمس البارودي حديثها عن زوجها الراحل بكلمات يملؤها الحب والفخر، مؤكدة أن حسن يوسف كان نموذجًا للرجل الملتزم سلوكًا وخلقًا، لا ينطق إلا بكلمة طيبة، ولا يصف أحدًا بسوء حتى إن عابه الناس جميعًا.

وأضافت: "كان يتحرى حسن الظن، ويبحث عن الأعذار لمن لم يجاهر بالمعصية، متمسكًا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، متأسيًا بالصحابة الكرام في كل تصرفاته".

صفات نادرة لرجل عاش بحب وعطاء وتواضع



تحدثت شمس عن صفات زوجها التي كانت تراه بها: محب، كريم، عطوف، حنون، متواضع إلى درجة أنها كانت تعاتبه أحيانًا على هذا التواضع الزائد، وصفته بالرجل الذي لم يرد يومًا سائلًا، حتى وإن كان العطاء صعبًا عليه، بل كان يعطي بصدر رحب، دون أن ينتظر سؤالًا من أهل الخير.

أختيارات فنية لها هدف ورسالة دينية

أوضحت شمس البارودي أن حسن يوسف اختار ترك أعمال فنية كانت تدر عليه الملايين، ليتفرغ لتقديم مسلسلات دينية تهدف إلى تعريف الناس بحقيقة الدين وأخلاقه وسلوكه.

وأشارت إلى أنه بدأ هذا الطريق بأعمال تناولت سير كبار العلماء، مثل الإمام الشعراوي، والإمام المراغي، وعبد الحليم محمود، الذي وصفه الشعراوي بأنه "أستاذي".

مسلسلات رمضانية باللهجة الفصحى لنشر الإسلام الحقيقي



ذكرت الفنانة المعتزلة بعض الأعمال الرمضانية التي قدمها زوجها باللهجة الفصحى، مثل "الإمام النسائي" و"الإمام ابن ماجه"، مؤكدة أن تلك المسلسلات كانت على مدار 30 حلقة، وتهدف إلى إيصال الصورة الحقيقية للإسلام من حيث السلوك والخلق. وأقسمت أن أجور تلك الأعمال كانت زهيدة للغاية، لدرجة أن زوجها أنتج بعض المسلسلات من ماله الخاص، مثل "الشعراوي" و"عبد الحليم محمود".

و اختتمت شمس البارودي حديثها بالدعاء لزوجها الراحل، واصفة إياه بالزاهد التقي النقي، الذي عاش حياته مستعدًا للقاء ربه، وعزفت كلماته على أوتار الوفاء والحب الخالص: "ألف رحمة ونور عليك يا حسن، وأسكنك الله فسيح جناته، أنت وعبد الله، حبيبي وروحي... زوجي وابني".