مسرح 23 يوليو بالمحلة يشهد ختام العرض المسرحي "الطائر الأزرق"

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، الأحد، ختام العرض المسرحي "الطائر الأزرق"، والذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، على مدار أربعة أيام متتالية، ضمن العروض المسرحية لنوادي مسرح الطفل بمحافظة الغربية، وذلك إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث العرض المسرحي "الطائر الأزرق"

تدور أحداث العرض المسرحي الذي أقيم بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، حول فكرة أن السعادة ليست بامتلاك الأشياء أو المال، بل هي في البساطة، والعائلة، والقدرة على تقدير ما يملكه الأشخاص، وذلك من خلال طفلين يعيشان مع والديهما في فقر شديد، حتى تزورهما الجنية "بيرليت"، التي تكلفهما بالبحث عن الطائر الأزرق للوصول للسعادة.

صناع العرض المسرحي "الطائر الأزرق"

العرض المسرحي "الطائر الأزرق" بطولة عدد من المواهب المسرحية بمسرح 23 يوليو بالمحلة، ومن بينهم: كريم الجنزوري، إيثار محمد، أنس حامد، ريماس عبد الرحيم، آدم نواره، محمد حامد، ريم عبد العزيز، مصطفى النتصر، مارينا أمير، بسنت الجنزوري، وهاني يسري، من تأليف موريس ميترلينك، ترجمة يحيى حقي، ديكور أحمد البحاري، ألحان حمدي درويش، توزيع موسيقي وغناء محمد جابر، إضاءة إبراهيم طنطاوي، مدقق لغوي أسماء رجب، أشعار أسامة بدر، ومن إخراج محمد قاعود.

"الطائر الأزرق" إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل، برئاسة د. جيهان حسن، ويقام بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة الغربية، برئاسة وائل شاهين.