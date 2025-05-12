"فرقة سلطنة" تحيي أمسية طربية في قبة الغوري.. مزيج من التراث والأصالة بروح معاصرة

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد مركز إبداع قبة الغوري لاستقبال عشاق الفن العربي الكلاسيكي، من خلال حفل جديد تقدمه فرقة "سلطنة"، التي تنجح في المزج بين الحنين إلى الزمن الجميل والابتكار الموسيقي المعاصر، ضمن فعاليات ثقافية تهدف إلى دعم الفنون الجادة وتشجيع الطاقات الشابة.

أمسية فنية في قلب القاهرة التاريخية

ينظم مركز إبداع قبة الغوري، التابع لصندوق التنمية الثقافية، حفلًا موسيقيًا مميزًا لفرقة "سلطنة"، وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس الموافق 15 مايو.

ويأتي هذا الحدث ضمن البرنامج الفني والثقافي المتواصل الذي يقدمه الصندوق لإثراء الحياة الثقافية والفنية، وخاصة في أماكن تحمل طابعًا تراثيًا ومعماريًا فريدًا مثل قبة الغوري الواقعة في شارع الأزهر.

موسيقى أصيلة بتوزيعات حديثة

تقدم فرقة "سلطنة" خلال الحفل مجموعة مختارة من روائع الطرب العربي الكلاسيكي، بتوزيعات موسيقية حديثة تعكس حرصها على الحفاظ على الروح الأصلية للأغاني، مع تقديم لمسة معاصرة تراعي تطور الذائقة الفنية لجمهور اليوم.

ويعد هذا التوجه جزءًا من هوية الفرقة، التي تسعى إلى إحياء الطرب بأسلوب يلائم الجيل الجديد دون المساس بجمالياته الأصلية.

أصوات شابة تقودها رؤية فنية واعدة

تضم الفرقة مجموعة من الأصوات الشابة الموهوبة، تحت قيادة الفنان محمد علي، وهو من الأسماء التي تهتم بإعادة تقديم الفن الطربي بروح جديدة.

ويشارك في الحفل عدد من الفنانين الشباب، من بينهم: خالد عوض، آية محمد، سيد هاشم، لارا محمد، محمد فارس، سالي السيد، مينا ظريف، كريم رجب، وأدهم سامي، حيث يجمعهم الشغف بالموسيقى والتراث العربي الأصيل.

دعم للمواهب المستقلة في فضاءات تراثية



يأتي هذا الحفل في إطار سلسلة فعاليات ينظمها صندوق التنمية الثقافية بمراكز الإبداع التابعة له، والتي تهدف إلى دعم الفنانين المستقلين، وإتاحة الفرصة لهم للظهور والتواصل مع جمهور مهتم بالفنون الجادة.

وتُعد قبة الغوري إحدى أبرز هذه المساحات الثقافية، بما تحمله من طابع معماري وتاريخي مميز، يجعلها بيئة مثالية لاحتضان الفنون الأصيلة.