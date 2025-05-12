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الأمين العام لجامعة الدول العربية ضيف لميس الحديدي الليلة

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  • الأمين العام لجامعة الدول العربية ضيف لميس الحديدي الليلة 1/3
  • الأمين العام لجامعة الدول العربية ضيف لميس الحديدي الليلة 2/3
  • الأمين العام لجامعة الدول العربية ضيف لميس الحديدي الليلة 3/3

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل السفير أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، على الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، في حوار خاص في التاسعة مساء اليوم، بمناسبة انعقاد القمة العربية رقم 34 في العاصمة بغداد، يوم 17 مايو الجاري.

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و يتناول اللقاء تطورات الوضع العربي، وأزمة غزة، وتوقعات زيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى جانب أوضاع جامعة الدول العربية التي تحتفل بمرور 80 عامًا على تأسيسها، بالإضافة إلى استعراض مسيرة أبو الغيط الدبلوماسية الطويلة.

 

 

يُذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" مع لميس الحديدي يُذاع من السبت إلى الثلاثاء في التاسعة مساءً على قناة ON.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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