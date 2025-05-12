بعد شغلها مؤشرات بحث جوجل.. تعرف على أبرز المحطات في حياة هيفاء وهبي

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانه هيفاء وهبي مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليله الماضيه وذلك بسبب أحدث جلسة تصوير لها والجمهور يعلق: “قمر لبنان”و لهذا السبب يعرض لكم دوت الخليج الفني أبرز المحطات في حياة هيفاء وهبي....

بدأت هيفا تظهر في المسابقات الجمالية فقد شاركت عام 1992 في انتخابات ملكة جمال الجنوب بلبنان، حيث كانت تجري المسابقة على صعيد المحافظات، فازت هيفا باللقب ولكن سحبت منها الجائزة بسبب اكتشاف المنظمين أنها متزوجة وبعدها بدأت العمل عارضةً للأزياء في وكالة نضال البشراوي وكانت من أشهر عارضات الأزياء في العالم العربي وبدأ الجمهور يتعرف عليها عندما قامت ببطولة إعلان «معكرونة دانا» الذي حقق نجاحًا كبيرًا في العالم العربي.

وعادت عام 1994 لتكون موديل في فيديو كليب أغنية «يا قصص» للمطربة الوطنية جوليا بطرس.

وفي عام 1995 كانت موديل في فيديو كليب أغنية «بحبك حبيبي» للفنان هاني العمري لكن منع عرض الكليب من قبل الأجهزة الأمنية حينها، نظرًا لتصوير بعض مشاهد الكليب في مراكب بحرية الجيش اللبناني.

وفي نفس العام صورت هيفا إعلان «مبيض الغسيل».

وفي عام 1996 كانت موديل في كليب الأغنية الشهيرة «إرضى بالنصيب» لسلطان الطرب جورج وسوف. وفي عام 1997 كانت موديل في كليب أغنية «يا ميمة» للمطرب اللبناني عاصي الحلاني.

وقد قامت أيضا ببطولة إعلان «مسحوق الغسيل» في نفس السنة، ثم بدأت في العمل كمذيعة لبرنامج عملوها إزاي بمشاركة أحمد السقا وإخراج مجدي الهواري على قناة art المنوعات من خلال خيمة القاهرة الرمضانيه في رمضان من ديسمبر سنة 1998 حتى يناير سنة 1999.

بدايتها في عالم الغناء وإصدار ألبومها الأول

في العام 2001 وقعت عقدًا مع شركة فيرجن العالمية لكنها فسخت العقد بسبب إخلال الشركة بشروط العقد المتمثلة بطرح شريطها الغنائي الأول في الأسواق مطلع العام 2001 صورت هيفاء أغنية «أعشق قلبي والحياة» على طريقة «الفيديو كليب» من توقيع المخرج شادي حنا. التي كتبت كلماتها غريتا غصيبة ولحنها رينيه بندلي، في لبنان بناء على طلبها التي فضلت عدم الاعتماد على المناظر الخارجية في فرنسا لصالح التركيز عليها كمغنية وعلى قصة الأغنية لتصل بشكل أفضل إلى المستمعين.. لكن الكليب لم يبصر بسبب تغيير شركة الإنتاج، «حيث جرى توزيع جديد لبعض الأغنيات وتبديل مجموعة أغنيات بأخرى».

وعزت السبب إلى وجود مجموعة من الأغنيات باللغة الفرنسية كتبت خصيصًا لشركة فيرجين، اختارت بعدها شركة «روتانا» للإنتاج الفني «لاستكمال الشروط الغنائية» وكانت ترتبط بعقد شراكة مع شركة EMI العالمية

و في 2020 شاركت هيفاء وهبي في حملة التبرعات لمحاربة فيروس كورونا، والتي أطلقتها قناة إم تي في اللبنانية ضمن برنامج "صار الوقت" مع الإعلامي مارسيل غانم، إذ تبرعت بمبلغ 20 مليون ليرة لبنانية، توزّع 10 ملايين ليرة لمستشفى رفيق الحريري و10 آخرين لصالح الصليب الأحمر اللبناني.

مولد هيفاء وهبي

ولدت في بلدة محرونة في قضاء صور جنوب لبنان، وهي من أب لبناني مُسلم شيعي «محمد وهبي» وأم مصرية «سيدة عبد العزيز إبراهيم»، وقد نشأت وترعرعت هيفاء فيما بعد بالعاصمة بيروت، ولديها ثلاث شقيقات وشقيق واحد، وفي بداية التسعينات تزوجت من ابن عمتها «نصر فياض» زواج عائلي وأثناء حملها سافرت معه إلى إفريقيا حيث كان يعمل، وخلال فترة حملها عادت إلى لبنان ووضعت طفلتها في بيروت وتم طلاقهما بعد أن أنجبت ابنتها زينب في 24 يونيو 1993، وفي 24 أبريل 2009 تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وانفصلت عنه في نوفمبر 2012.

و في 14 فبراير 2023 إستجابت هيفاء سريعًا لمناشدة أطلقها الإعلامي السوري ماجد العجلاني، والذي طلب منها التبرع بـ500 علبة حليب للأطفال الرضع في حلب بهدف مساعدة المتضررين من الزلزال، وخلال أقل من عشرين ساعة أرسلت هيفاء 1000 علبة حليب للأطفال الرضع، وطلبت عدم تصوير أي طفل خلال توزيع الحليب عليهم.