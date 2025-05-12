نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلمى أبو ضيف تتألق بإطلالة صيفية وتكشف تفاصيل تجربتها مع الأمومة والرضاعة الطبيعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ظهور جديد لاقى تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف جمهورها بلحظة عفوية من يومياتها، عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، حيث أبهرت متابعيها بإطلالة بسيطة وطبيعية خطفت الأنظار، تزامنًا مع استكمالها رحلة الأمومة وتحدياتها.

إطلالة صيفية مبهجة دون تكلف

بدت سلمى في الصورة بإطلالة كاجوال أنيقة، اتسمت بالبساطة والراحة، حيث ارتدت ملابس صيفية مبهجة، وتركت شعرها منسدلًا بنعومة على كتفيها، دون مبالغة في وضع المكياج، ما منح ملامحها إشراقة طبيعية عكست ثقتها بجمالها الحقيقي.

وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع الصورة، مثنين على أسلوبها المتوازن في الظهور الإعلامي.

حفل عقد قران هادئ وبعيد عن الأضواء

وكانت الفنانة قد احتفلت في 12 يونيو 2024 بعقد قرانها في أجواء عائلية بسيطة داخل منزلها، بحضور محدود اقتصر على عدد من الأصدقاء المقربين وأفراد العائلة.

وحرصت سلمى على إبقاء المناسبة بعيدة عن أعين الإعلام، في خطوة تؤكد تمسكها بخصوصية حياتها الشخصية رغم شهرتها.

تجربة الأمومة لأول مرة: لحظات جميلة وصعوبات واقعية

وفي أول ظهور لها بعد ولادة ابنتها صوفيا، تحدثت سلمى أبو ضيف بصراحة عن تجربتها كأم جديدة.

معاناتها مع الرضاعة الطبيعية.

وشاركت جمهورها هذه التفاصيل عبر حسابها على "إنستجرام"، مؤكدة أن الأمومة لحظة عظيمة، لكنها تحمل في طياتها الكثير من التحديات، خاصة في الأيام الأولى بعد الولادة.

رسالة دعم لكل الأمهات الجدد

كشفت سلمى عن بعض الصعوبات التي واجهتها مع مولودتها، مثل قلة النوم والتأقلم مع متطلبات الطفلة، مشيرة إلى أن تجربة الرضاعة كانت مرهقة في البداية، لكنها تمكنت من تجاوزها بالصبر والدعم العائلي.

وأرسلت عبر حديثها رسالة دعم صادقة لكل الأمهات الجدد، داعية إلى تقبل التحديات ومشاركة الخبرات.