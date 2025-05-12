نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا بالزقازيق.. أنطلاق عروض شرائح المسرح بشرق الدلتا ضمن موسم قصور الثقافة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يشهد قصر ثقافة الزقازيق في التاسعة مساء غد الثلاثاء انطلاق العروض الختامية لشرائح المسرح بإقليم شرق الدلتا الثقافي، التي تقام ضمن الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وفي إطار برامج وزارة الثقافة لدعم الحراك المسرحي في المحافظات، وتستمر العروض حتى الحادي والعشرين من مايو الحالي.

عروض ثقافة الزقازيق

تقام العروض بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتقدم مجانا للجمهور، حيث تفتتح بمسرحية "زمكان" من تأليف محمد علي إبراهيم وإخراج محمود عمران، ممثلة لشريحة قصر ثقافة الزقازيق، ويعرض في اليوم التالي الأربعاء 14 مايو عرض "عين بصيرة" تأليف أحمد عبد الرازق وإخراج السيد عوني، لفرقة ديرب نجم ويناقش فكرة الصراع الأزلي بين الخير والشر، وتجليات سيطرة الشيطان على القلوب والعقول.

عرض محاكمة تاجر البندقية

ويشهد يوم الخميس 15 مايو عرض "محاكمة تاجر البندقية" لقومية الزقازيق، تأليف وليام شكسبير، إخراج وفيق محمود، الذي يقدم برؤية إخراجية مبتكرة تدور في فضاء "اللازمان واللامكان"، حيث تظهر الشخصيات على خشبة المسرح دون استخدام بلاكات أو خروج من الكواليس، معتمدة على الحركة والإضاءة لتشكيل المشاهد، ويبنى العرض على تقنية الفلاش باك، إذ تبدأ الأحداث من مشهد المحكمة ثم تعود لتسرد القصة قبل أن تنتهي بالحُكم الختامي.

عرض أحدب نوتردام

وتتواصل العروض يوم الجمعة 16 مايو بمسرحية "أحدب نوتردام" عن رائعة فيكتور هوجو، من إخراج محمد المنسي، ممثلة لشريحة بيت ثقافة سماد طلخا، فيما يعرض السبت 17 مايو عرض "مرسل إلى" لشريحة السنبلاوين تأليف طه زغلول وإخراج محمد فرج، ويوم 18 مايو عرض "كوبري الناموس" لشريحة قدامى الفلاحين، تأليف سعد الدين وهبة، ومن إخراج عبد الرحمن سالم.

عرض السد

أما يوم 19 مايو، فيعرض "السد" تأليف إسراء محبوب وإخراج زكي ثروت، ممثلا لشريحة هواة المنصورة، ويليه في اليوم التالي 20 مايو عرض "ربع ولاد حساس" تأليف عبده الحسيني وإخراج علاء نصر، لشريحة فلاحين المنصورة، وتختتم العروض مساء الثلاثاء 21 مايو بعرض "الشيطان" تأليف أحمد البنا وإخراج أحمد عبد الجليل، لفرقة قومية المنصورة.

العروض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وتقام بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي بإدارة الكاتب أحمد سامي خاطر، والفروع الثقافية التابعة للإقليم.

ومن المقرر أن يستضيف المركز الثقافي بكفر الشيخ عروض شرائح المسرح بفرعي ثقافة دمياط وكفر الشيخ في الفترة من 22 إلى 28 مايو الحالي.