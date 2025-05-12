نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سيكو سيكو" يواصل أكتساح شباك التذاكر ويقترب من المليون.. كوميديا مشوقة تجمع طه دسوقي وعصام عمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتواصل النجاحات المتتالية للفيلم الكوميدي "سيكو سيكو"، الذي استطاع أن يلفت الأنظار منذ اللحظة الأولى لعرضه في السينمات، ليواصل تربعه على صدارة شباك التذاكر متفوقًا على منافسيه.

الفيلم من بطولة الثنائي الشاب طه دسوقي وعصام عمر، ويجمع بين الكوميديا الاجتماعية والإثارة في قالب سينمائي يحاكي الواقع بروح مرحة وتشويق لا يخلو من المفاجآت.

إيرادات قوية في يوم واحد

سجّل الفيلم يوم أمس الأحد إيرادات لافتة بلغت 868 ألف جنيه، ليؤكد بذلك جاذبيته للجمهور في مختلف الفئات العمرية، ويُثبت مكانته كأحد أبرز الأعمال المعروضة حاليًا على الساحة السينمائية، هذا النجاح المستمر يعكس قوة العمل وتفاعل الجمهور الإيجابي مع قصته وأداء أبطاله.

حبكة مشوقة تدور حول صداقة غير تقليدية

تدور أحداث "سيكو سيكو" في إطار اجتماعي ممزوج بالكوميديا، حيث نتابع قصة شابين يعيشان حياة بسيطة؛ أحدهما يعمل في شركة شحن، بينما الآخر مدمن لألعاب الفيديو.

و تنقلب حياتهما رأسًا على عقب حين يجدان نفسيهما وسط أزمة معقدة تُدخلهم في سلسلة من الأحداث غير المتوقعة والمطاردات الكوميدية، ليتحول كل موقف ساخر إلى لحظة مليئة بالتوتر والتشويق.

طه دسوقي وعصام عمر.. ثنائي يفرض حضوره

قدّم طه دسوقي وعصام عمر أداءً لافتًا، أضفى على الفيلم روحًا مرحة وخفة ظل أسهمت بشكل كبير في نجاحه، التناغم بين الثنائي لم يكن مصطنعًا، بل جاء طبيعيًا ليُعزز مصداقية الأحداث ويزيد من تعلق الجمهور بالشخصيات.

رسالة اجتماعية مغلفة بالكوميديا

ورغم الطابع الكوميدي، فإن الفيلم يحمل بين طياته رسائل اجتماعية تتعلق بالصداقة، والاختيارات المصيرية، وضغوط الحياة اليومية التي يواجهها الشباب كل ذلك صيغ ببراعة في سيناريو متماسك وإخراج حافظ على إيقاع سريع وممتع.