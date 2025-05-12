نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ملتقي الإعلام بالكويت.. “المسلماني” ووزراء إعلام الكويت والإمارات والبحرين ولبنان يبحثون التعاون المشترك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، مع وزير الإعلام اللبناني الدكتور بول مرقص، ووزير الإعلام بمملكة البحرين الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي، في جلسة حوارية بملتقي الإعلام العربي بالكويت، تناولت تحديات الإعلام في زمن الذكاء الاصطناعي، وسطوة وسائل التواصل.

وعقب الندوة التي حضرها وزير الإعلام الكويتي عبدالرحمن المطيري، جرى بحث التعاون بين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر أحمد المسلماني، ورئيس المكتب الوطني للإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله آل حامد، ووزراء الإعلام في دولة الكويت، ومملكة البحرين، والجمهورية اللبنانية.

تناول لقاء المسؤولين العرب في الدول الخمس، سُبل مواجهة التحديات المتصاعدة، من مخاطر التدخل الإعلامي الخارجي، إلى اقتصاديات الإعلام، وتهديد الذكاء الاصطناعي للإعلام والإعلاميين، وكذلك الفرص التي يمنحها التطور الرقمي المتسارع، وإمكانية تقليل المخاوف المُحتملة واستثمار الفرص المُتاحة.

وقد وجّه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الدعوة لوزراء الإعلام العرب، للمشاركة في منتدى القاهرة للإعلام 2025.