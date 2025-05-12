بعد تصدرها التريند.. تعرف على أبرز أطلالات هيفاء وهبي

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانه هيفاء وهبي مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليله الماضيه وذلك بسبب أحدث جلسة تصوير لها والجمهور يعلق: “قمر لبنان”، ولهذا يعرض لكم دوت الخليج الفني أبرز أطلالات هيفاء وهبي.

و يذكر أن حرص عدد كبير من رواد مواقع التواصل الأجتماعي المختلفة على دعمها، وخاصة على منصة أكس حيث أصدروا هاشتاج "هيفاء وهبي تحب المصريين"، وقال أحد المتابعين: ولا ممكن ابدا حدا يشكك بمحبة هيفاء وهبي تجاه الشعب المصري والعكس ايضا كل شي بكوم وحب هيفاء وهبي لمصر كوم لوحده، بدي قول ماولدته امه إلى هدفه يعمل كراهية وحقد ويحاول يخرب هالمحبة، وهيفاء وهبي كل لما يسألوها اي بلد بتحبيه من بعد لبنان جوابها بيكون" مصر".

وكان آخر أعمال هيفاء وهبي، أغنية "يا نحلة"، التي حققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية من كلمات مصطفى حسن، ألحان بلال سرور، توزيع وفواصل موسيقية هاني ربيع، ميكس وماسترينغ سليمان دميان، تصوير محمد يوسف.

ومن ناحية اخري، تعاقدت هيفاء وهبي على بطولة مسلسل جديد بعنوان “المشتبه الرابع”، والذي من المقرر أن يبدأ تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، والمسلسل من تأليف مينا دكران وإخراج ليث الربايعة، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، حيث يُتوقع أن يقدم تجربة درامية استثنائية تثير أهتمام الجمهور وتضيف إلى مسيرة هيفاء وهبي الفنية المليئة بالنجاحات.