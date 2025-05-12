نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. تعرف على أهم الجوائز التي حصلت عليها صبا مبارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانه صبا مبارك مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد نشرها بعض الصور الجديدة التي تألقت فيها بأطلاله مبهرة من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ولهذا السبب يعرض لكم دوت الخليج الفني أبرز الجوائز التي حصلت عليها صبا مبارك.

أبرز الجوائز التي حصلت عليها صبا مبارك

حصلت صبا مبارك خلال مشوارها الفني على العديد من الجوائز منها جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الشرق الأوسط بإيطاليا، وجائزة «تايكي» لأفضل ممثلة أردنية وعربية، كما حصلت أيضًا على جائزة الايمي بسبب دورها في مسلسل الاجتياح، بجانب جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان المسرح العربي، جائزة أفضل ممثلة في «مهرجان الشرق الأوسط»، 2009 – جائزة أفضل ممثلة، وجائزة للدراما عن دورها في مسلسل بلقيس في دبي.

زواج صبا مبارك

وتزوجت من المخرج التونسي شوقي الماجري، وأنجبت منه ولدًا واحدًا اسمه «عمار»، ولكنهما انفصلا فيما بعد، لديها أختٌ وحيدة اسمها آية.

وولِدَت صبا مبارك عام 1976 في السعودية لأبٍ أردني وأم فلسطينية وهي الفنانة التشكيلية الراحلة «حنان الأغا» وتخرجت من جامعة اليرموك عام 2001 وحصلت على شهادة البكالوريوس في التمثيل والفنون المسرحية وهي من بلدة عنجرة في محافظة عجلون شمال الأردن.