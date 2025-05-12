نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. صبا مبارك تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة صبا مبارك مؤشرات البحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد نشرها مجموعة من الصور من كواليس تصوير مسلسل "220 يوم" في العاصمة بيروت، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ولفتت الأنظار بإطلالتها المختلفة.

وأرفقت صبا مبارك على الصور تعليق كتبت فيه: "بصور ببيروت مسلسل 220 يوم، مشروع بحبو كتير وما في أحلى من هيك، بحبكم واشتقتلكم".

نبذة عن الفنانة صبا مبارك

ولِدَت صبا مبارك عام 1976 في السعودية لأبٍ أردني وأم فلسطينية وهي الفنانة التشكيلية الراحلة «حنان الأغا».

تخرجت من جامعة اليرموك عام 2001 وحصلت على شهادة البكالوريوس في التمثيل والفنون المسرحية، وهي من بلدة عنجرة في محافظة عجلون شمال الأردن.

وفي عام 1998 شاركت في مسلسل «قمر وسحر»، حيث ساعدتها والدتها الفنانة «حنان الآغا» وخالتها الممثلة «هيفاء الآغا» بالظهور على الشاشة الصغيرة وهي لا تزال طالبة.

وكانت سنة 1998، نقطة الانطلاق الحقيقية بالنسبة لها، حيث شاركت بمسلسل «الكواسر» بعد المسلسل الأول «قمر وسحر».

وعادت في عام 2002 للظهور مجددًا بشخصية نسرين في المسلسل التاريخي «عمر الخيام»، كما شاركت بنفس العام بمسلسل «الأرواح المهاجرة» مع نخبة من نجوم الدراما السورية، وشاركت في المسلسل التاريخي «الحجاج»، بدور «غزالة الشيباني».

أبطال مسلسل “220 يوم”

مسلسل “220 يوم” بطولة كريم فهمي، صبا مبارك، حنان سليمان، علي الطيب، بسنت أبو باشا، لينا صوفيا، يوسف رأفت، عايدة رياض، وهو من تأليف محمود زهران، وهو سيناريو وحوار نادين نادر، وإخراج كريم العدل.