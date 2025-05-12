الليلة.. صبحي خليل في ضيافة عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس"

القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة فنية خاصة من برنامج “واحد من الناس” في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين، على شاشة الحياة، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنان صبحي خليل ويتحدث لأول مرة عن كواليس وأسرار مسيرته الفنية الدرامية والسينمائية وأقرب الأدوار إلى قلبه وبدايته ونشأته بمدينة الإسكندرية وذكرياته هناك، وعن أول مرة يقف أمام الكاميرا.

تفاصيل اللقاء

كما تتناول الحلقة الحديث عن أعماله السينمائية، ومشاركته في أربع أعمال في وقت واحد ومنهم مسلسل المداح، وهل هناك جزء خامس، وبيت الشدة وراجعين يا هوي والاختيار، وعن سبب أن معظم أدواره شريرة، كما يتحدث عن عشقه للرياضة ومعرفته بعدد كبير من نجوم الرياضة وهل كان لاعب كرة القدم.

وعن حياته الخاصة وأسرته وزوجته وكيف تم الزواج وقصة الحب التي جمعتهم، وأبناءه عيد الرحمن يدرس في معهد السينما، وعن المحنة الصعبة في حياته وهي مرض ابنته داليا التي كانت تعاني من السرطان في المرحلة الرابعة وكيف قاومت ذلك المرض وأصبحت عروسة وتزوجت.

كما يرد علي اتهامه بأنه عصبي ورسالته إلى محمد رمضان، وعن مشواره الفني وهل التمثيل أعطاه كل شئ .

