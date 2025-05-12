نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو سلامة يعلق على تصنيفه من المخرجين المثيرين للجدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق المخرج عمرو سلامة، على تصنيفه أنه من المخرجين المثيرين للجدل بسبب تصريحاته مؤكدًا أن ذلك منطقيًا بسبب عصر السوشيال ميديا، وذلك خلال تصريحات تلفزيونيه له.

تصريحات عمرو سلامة

وقال عمرو سلامة: "اتحبست في حتة المخرج اللي تصريحاته مثيرة للجدل، ولما كنت بسمعهم زمان بيقولوا إيناس الدغيدي وخالد يوسف ويوسف شاهين بيقولوا كلام جدلي مكنتش بفهم ليه".

وتابع: "ساعات مش بستحمل كم الهجوم اللي بقابله على السوشيال ميديا بسبب تصريحاتي، وأي تصريح بقوله في عصر السوشيال ميديا بحس كأني ماشي على ألغام وممكن أفجر قنبلة في أي وقت، لأن الشهرة فاتورتها غالية".

وعن تقديمه لبرنامج كاستنج، قال عمرو: "برنامج كاستنج عرّفني على معاناة الممثل اللي مكنتش أعرف إنه بيمر بيها، ومسلسل ساعته وتاريخه فكّرني بالواقع بعيد عن الأعمال البلاستيك اللي ممكن نكون بنعملها".