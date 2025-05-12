نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صابرين النجيلي تحتفل بأغنية متدقش مع المخرجة رودينا حاطوم والمطربة وعد البحري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت المطربة صابرين النجيلي بنجاح أغنيتها الجديدة متدقش التي طرحتها أمس وهي من كلمات خالد البشبيشي وألحان محمود حسن وتوزيع يوسف حسين وإنتاج لايف ستايل ستوديوز ومنتج منفذ شركة شوتينج برودكشن هاوس.

أبرز الحاضرين

وحرص على حضور الإحتفالية كل من مخرجة الكليب رودينا حطوم والمطربة وعد البحري والشاعر محمود عليم والملحنة نور عز العرب والشاعر وليد رزيقة والمخرج حازم متولي وعدد من أصدقاء صابرين النجيلي بالإضافة إلى الصحافة والإعلام المشاركين في تغطية الاحتفال.

وأعربت صابرين عن سعادتها بنجاح الأغنية وتعاونها مع المخرجة اللبنانية الكبيرة رودينا حاطوم التي حرصت على ظهور الكليب في أفضل صورة.

تصريحات المخرجة اللبنانية رودينا حاطوم



ومن ناحيتها أكدت المخرجة اللبنانية رودينا حاطوم أن صابرين النجيلي من أهم الاصوات وأن الفن بحاجة لمثل هذه الأصوات المميزة وأضافت قمنا بتصوير الكليب في أحد المطاعم اللبنانية بالقاهرة لنضيف أجواء لبنان إلى جانب الكلمات المصرية المميزة فقدمنا صورة مختلفة نتمنى أن تنال إعجاب الجمهور

جدير بالذكر أن آخر أعمال صابرين النجيلي أغنية "بطلنا اللي يعطلنا" وكانت آخر أعمال المخرجة رودينا حاطوم مجموعة من الكليبات مع وعد البحري وعاصي الحلاني وأغنية الصعايدة مع أحمد شيبة وعصام كاريكا وهشام الجح وتستعد لكليب كبير من النجم اللبناني وائل جسار.