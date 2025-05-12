عودة الدم والقدر: Final Destination: Bloodlines يتصدر سباق الرعب بظهور أخير للنجم الراحل توني تود

القاهرة - محمد ابراهيم -

بعد غياب دام أكثر من عقد، تعود سلسلة الرعب الشهيرة Final Destination بجزء سادس يحمل عنوان Bloodlines، والمقرر إطلاقه عالميًا في دور العرض يوم الجمعة 16 مايو، مع عروض مبكرة في بعض الأسواق مثل الهند التي ستبدأ عرضه في 15 مايو لتفادي الصدام مع فيلم توم كروز المنتظر Mission: Impossible – The Final Reckoning.

الفيلم من توقيع الثنائي زاك ليبوفيسكي وآدم ستاين، ويضم نخبة من النجوم الشباب أبرزهم كايتلين سانتا جوانا، تيو بريونيس، ريتشارد هارمون وبريك باسنجر. ويشهد العمل الظهور السينمائي الأخير للنجم الراحل توني تود في دور "ويليام بلودورث"، بعد وفاته في نوفمبر 2024، ما يمنح الفيلم طابعًا عاطفيًا خاصًا لعشاق السلسلة.

تدور القصة حول "ستيفاني"، طالبة جامعية تطاردها كوابيس عن حادث دموي وقع في ستينيات القرن الماضي، لتكتشف لاحقًا أنها تواجه لعنة عائلية تعود لأجيال، وتحاول يائسة كسر سلسلة الموت المحتوم.

وبحسب توقعات شباك التذاكر، يُرتقب أن يحقق الفيلم إيرادات افتتاحية تتراوح بين 35 و50 مليون دولار داخل أمريكا الشمالية، وهو رقم قد يضعه على قمة أفلام السلسلة من حيث النجاح التجاري. هذا الزخم يرجع جزئيًا إلى الحملة الترويجية الضخمة التي رافقت إطلاقه، حيث تجاوزت مشاهدات التريلر 178 مليون مشاهدة في 24 ساعة فقط، ليصبح ثاني أكثر إعلان لأفلام الرعب مشاهدة في التاريخ.