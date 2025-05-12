نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلا شيحة تعود بالحجاب وتُطلق منصة مدفوعة للتواصل مع جمهورها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاجأت الفنانة حلا شيحة جمهورها بإعلانها عن إطلاق محتوى خاص على صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، مقابل اشتراك شهري قدره 150 جنيهًا، يتيح للمشتركين مزايا حصرية تشمل محتوى خاص ورسائل جماعية وقنوات تواصل مباشر، إلى جانب فرص لحضور مناسبات شخصية.

ويأتي هذا الإعلان تزامنًا مع أحدث ظهور لحلا شيحة بالحجاب، بعدما أعلنت مؤخرًا عودتها لارتدائه بشكل دائم، مؤكدة رضاها التام عن هذه الخطوة التي وصفها متابعوها بالروحانية والجريئة.

وشاركت حلا متابعيها مقطع فيديو جديد ظهرت فيه بالحجاب من شرفة منزلها، موجهة دعوة للتأمل والتفكر في آيات الله، مستشهدة بسيدنا إبراهيم عليه السلام، ووصفت "التفكر" بأنه بداية الهداية ومعرفة الله.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع منشوراتها الأخيرة، التي عكست جانبًا روحانيًا جديدًا في حياة الفنانة، في ظل غيابها المستمر عن الساحة الفنية.