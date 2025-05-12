رايا أبي راشد تلتقي توم كروز مجددًا في لندن.. مهمة جديدة على الشاشة وذكريات من هوليوود



القاهرة - محمد ابراهيم -

في لقاء جديد يضاف إلى سلسلة مقابلاتها المميزة مع نجوم الصف الأول في هوليوود، شاركت الإعلامية رايا أبي راشد جمهورها عبر إنستجرام صورة جمعتها بالنجم العالمي توم كروز، التُقطت في قلب العاصمة البريطانية لندن.

وعلّقت رايا على الصورة قائلة: "اجتمعت مجددًا مع الرائع توم كروز في مقابلة رائعة أخرى في لندن، والجزء الجديد من فيلم Mission Impossible ــ مهمة صعبة.. الحساب النهائي"، مشيرةً إلى أن اللقاء الكامل سيُعرض في حلقة الأحد المقبل من برنامج "سكووب مع ريا" على قناة MBC2.

الصورة لاقت تفاعلًا واسعًا من المتابعين، الذين عبّروا عن حماسهم لرؤية اللقاء، خاصة وأن رايا تُعرف بتقديمها مقابلات حصرية مع كبار نجوم السينما العالمية بأسلوبها القريب والمحبب للجمهور العربي.

يُذكر أن الجزء الثامن من سلسلة "Mission Impossible" سيبدأ عرضه عالميًا أواخر مايو الجاري، على أن يُعرض لأول مرة ضمن قسم "نظرة ما" في فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، الذي يُقام في الفترة من 13 إلى 24 مايو في فرنسا.