نتفليكس تودّع "Bandersnatch": الحلقة التفاعلية الشهيرة من Black Mirror على وشك الرحيل

القاهرة - محمد ابراهيم -

تستعد منصة نتفليكس لإزالة واحدة من أبرز تجاربها التفاعلية، وهي حلقة Bandersnatch من سلسلة Black Mirror، وذلك ضمن عملية تحديث شاملة لتصميم المنصة.

العمل، الذي عُرض عام 2018، أحدث ضجة كبيرة آنذاك بفضل طبيعته التفاعلية التي سمحت للمشاهدين باختيار مسار الأحداث وصنع نهايات مختلفة، مما جعله تجربة غير مسبوقة في عالم البث الرقمي.

بطولة الحلقة جمعت بين ويل بولتر وفيون وايتهايد، ودارت أحداثها في أجواء غامضة داخل عالم تطوير ألعاب الفيديو خلال الثمانينيات. وقد فازت الحلقة بجائزتي إيمي ونالت استحسانًا نقديًا واسعًا بفضل فكرتها الثورية.

قرار الإزالة يأتي بالتزامن مع عرض الموسم السابع من السلسلة، والذي شهد في حلقته الرابعة – بعنوان Plaything – عودة مفاجئة لبعض شخصيات Bandersnatch. تدور القصة الجديدة حول صحفي ألعاب كمبيوتر يعترف بجريمة قتل وقعت في التسعينيات، ويشارك في بطولتها كل من بولتر وآصف شودري، لكن دون أن تكون استكمالًا مباشرًا للحلقة الأصلية.