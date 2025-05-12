"دومينيك حوراني تشعل السوشيال ميديا برسالة نارية عن الرجولة وترد بقوة: «أنا مش مطلقة وبعيش حياة مستقرة»"



القاهرة - محمد ابراهيم -

أثارت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في مقطع فيديو جريء عبّرت فيه عن استيائها من بعض التصرفات التي وصفتها بأنها تفتقر إلى "الرجولة"، ما فتح باب التأويلات والشائعات حول حياتها الشخصية، واضطرها لاحقاً إلى توضيح موقفها وتأكيد استقرار علاقتها الزوجية.

في الفيديو الذي لاقى انتشاراً كبيراً، ظهرت دومينيك حوراني بنبرة حادة وقالت: "أنا عايزة راجل أرجل مني"، في رسالة ساخرة وحادة وجّهتها إلى الرجال الذين يتخلون عن مسؤولياتهم، ويخذلون النساء في المواقف الصعبة. وتابعت:

"الكلام موجه لكل واحد أثبت أنه مش راجل في الشدائد، لكل واحد استغل واحدة ولعب بمشاعرها، لكل ست جوزها طلقها أول ما وقعت في مصيبة أو مشكلة، ويمكن يكون هو السبب فيها".

ولم تتوقف عند ذلك، بل أضافت: "تحية لكل ست بتقوم بدور الراجل، وبتربي عيالها لوحدها، والمسؤولية كلها على كتفها، في وقت الراجل متبري ومش موجود". هذه التصريحات، التي بدت وكأنها انعكاس لتجربة شخصية، جعلت المتابعين يتكهنون بأن دومينيك تمر بأزمة عائلية، خصوصاً بعدما استخدمت صيغة التعميم العاطفي القوي في كلامها.

لكن الفنانة اللبنانية سارعت إلى توضيح الأمور، في تصريح خاص لموقع "دوت الخليج الفني"، حيث قالت إن ما قالته لا يعكس حياتها الشخصية، وإنما هو تعبير عن مشاعر نساء كثيرات تعاني من الظلم، وهي بصفتها فنانة وإنسانة تهتم بالقضايا الاجتماعية، شعرت أنها مضطرة للحديث.

"زوجي غضب جداً من ردود الأفعال، لأنه الناس فكروا إن الكلام عني، وأنا مش بحب أتكلم عن حياتي الشخصية. الحقيقة إني متزوجة من والد بنتي، وبنعيش حياة سعيدة، وبحبّه جداً، واتفاجأت لما شفت مواقع كتبت إني مطلقة، وده كلام غير صحيح ومرفوض تماماً"، أوضحت دومينيك بحسم.

وأضافت أنها شخصية عفوية وصادقة في التعبير، وربما تثير الجدل أحياناً بسبب جرأتها في التطرق إلى القضايا الحساسة، لكنها لا تعتبر نفسها مثيرة للجدل بقدر ما تهتم بقضايا الناس. وأشارت:

"أنا معالجة نفسية أيضاً، وبتأثر جداً باللي حواليا. بشوف الستات اللي بتعاني من تعدد الزوجات أو من الخيانة أو من الهجر، وبحس بيهم. كلامي مش لازم يكون بيعبر عني، هو بيعبر عنهم".

وتابعت دومينيك: "الفيديو نزل من قلبي، وكان فيه وجع حقيقي، مش شرط يكون وجعي أنا، ممكن يكون وجع الناس اللي بشوفهم وبسمع حكايتهم، وأنا بحب أشارك الناس في القضايا اللي بتهمهم، بس ده لا يعني إن حياتي مفتوحة لكل الناس".

كلام دومينيك الأخير أكد بشكل قاطع أنها ليست على خلاف مع زوجها، بل تعيش حياة مستقرة وسعيدة، وأن كل ما أثير من شائعات حول طلاقها أو انفصالها غير صحيح بالمرة، نافية أن يكون لما قالته في الفيديو علاقة بحياتها الخاصة.

اللافت أن الفيديو تصدّر "التريند"، وتفاعل معه آلاف النساء، اللاتي وجدن في كلام دومينيك صوتاً جريئاً يعبر عن معاناتهن. وبين مؤيدين يرون في تصريحاتها تعبيراً صادقاً عن واقع مرير، ومنتقدين اتهموها بالمبالغة أو السعي للفت الانتباه، تبقى دومينيك حوراني فنانة لا تمر مرور الكرام، تعرف كيف تخطف الأضواء، حتى لو كان ذلك بعبارة واحدة تهز السوشيال ميديا.

