تامر حسني يطلق حفل "Jukebox" بتصويت الجمهور: إنت اللي هتختار كل حاجة!



القاهرة - محمد ابراهيم - في تجربة فنية فريدة من نوعها، يستعد النجم تامر حسني لإحياء حفل استثنائي يوم 23 مايو الجاري في أحد مولات التجمع الخامس، تحت عنوان "Jukebox"، وهو الأول من نوعه في الوطن العربي والشرق الأوسط، حيث يمنح الجمهور كامل السيطرة على تفاصيل الحفل، من اختيار الأغاني حتى طريقة أدائها.

وأعلن تامر عن إضافة أغنيته الشهيرة "يا تاعبني" لقائمة الأغاني المرشحة للغناء، وطلب من جمهوره عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بـ "فيس بوك"، التصويت على طريقة تقديمها بين نسختين: Classic أو Unplugged، في خطوة غير مسبوقة تقربه أكثر من جمهوره.

ويواصل حسني يوميًا فتح باب التصويت على عدد من الأغاني الأخرى، وكان آخرها الاختيار بين "ناسيني ليه" و"Come back to me"، والتي أشار إلى أنه سيقدمها بطريقة "الشعبي"، في مزج مثير بين الطرب المعاصر والأنماط الشعبية.

وظهر تامر في كواليس الحفل داخل الفيديو بملابس متنوعة تعكس أنماط موسيقية مختلفة مثل الجاز، البوب، التكنو، وحتى الشعبي، مشيرًا إلى أن تنوع الأزياء يعكس تنوع الحفل نفسه، وكتب تعليقًا طريفًا: "من خلف كواليس حفل Jukebox.. وركزلي على القفلة!"

بهذا الشكل، يبدو أن تامر حسني لا يستعد فقط لحفل غنائي، بل لتجربة موسيقية تفاعلية غير تقليدية، يكتب الجمهور تفاصيلها لحظة بلحظة.