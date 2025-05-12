لهذا السبب... حجاج عبد العظيم يتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

في لفتة إنسانية لاقت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تصدّر الفنان حجاج عبد العظيم تريند جوجل بعد أن وجّه رسالة شكر مؤثرة للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على خلفية موقفه النبيل بمساندة أحد أفراد عائلة الفنان أثناء تعرضه لحادث، تزامنًا مع تواجد حجاج خارج البلاد.

وأشاد حجاج عبد العظيم بموقف الدكتور أشرف زكي عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، كتب فيه:

"كل التحية والتقدير والاحترام إلى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على ما قام به من اهتمام ومتابعة للحادث الذي تعرض له أحد أفراد أسرتي وأنا خارج مصر. جميلك على راسي يا دكتور، وهذا التصرف ليس جديدًا عليك تجاه زملائك".

المنشور حظي بتفاعل كبير من جمهور ومتابعي الفنان، إلى جانب عدد كبير من الفنانين الذين سارعوا لمشاركة البوست والتعليق عليه، مؤكدين أن الدكتور أشرف زكي لا يتوانى يومًا عن دعم زملائه والوقوف بجانبهم في المواقف الصعبة، ما يعكس عمق الترابط الإنساني بين أعضاء الوسط الفني المصري.

وسرعان ما تحوّلت كلمات الامتنان التي كتبها حجاج إلى تريند عبر السوشيال ميديا، وانهالت التعليقات التي حملت عبارات الشكر والدعاء للدكتور أشرف زكي، إلى جانب رسائل الاطمئنان على الحالة الصحية لعضو أسرة الفنان الذي تعرّض للحادث. وشهد المنشور تفاعلًا إنسانيًا واسعًا من الجمهور، الذي ثمّن هذا التصرف النبيل الذي يعكس أخلاقيات عالية ووفاء لا مثيل له.

ويُعرف الدكتور أشرف زكي بعلاقته الوطيدة بكافة الفنانين، وحرصه الدائم على الوقوف إلى جانبهم في مختلف المواقف، سواء الفنية أو الشخصية، وهو ما جعله يحظى بمكانة كبيرة في قلوب أبناء الوسط الفني.

من ناحية أخرى، كانت آخر مشاركات الفنان حجاج عبد العظيم الدرامية من خلال مسلسل "فهد البطل" الذي عُرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته النجم أحمد العوضي، إلى جانب نخبة من النجوم، منهم: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، صفاء الطوخي، ومحسن منصور، وغيرهم.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار دراما شعبية ممزوجة بطابع صعيدي، حيث يجسّد أحمد العوضي شخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يهرب مع شقيقته إلى القاهرة بعد مقتل والده على يد عمه، ليبدأ حياة جديدة مليئة بالصراعات والمفاجآت، ويشرع في رحلة انتقام من كل من تسبب في معاناته.

الجدير بالذكر أن الفنان حجاج عبد العظيم يتمتع بمسيرة فنية طويلة ومتنوعة بين الكوميديا والدراما، ويُعد واحدًا من الفنانين الذين نجحوا في ترك بصمة مميزة لدى الجمهور، ليس فقط بأدواره، بل أيضًا بمواقفه الإنسانية التي تكشف دومًا عن طيبة قلبه وتواضعه.