نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راغب علامة يكسر النمط بـ "ترقيص"… أغنية جريئة باللهجة المصرية قريبًا! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في خطوة موسيقية تحمل الكثير من الجرأة والتجديد، يستعد النجم اللبناني راغب علامة لإطلاق أغنيته الجديدة "ترقيص"، والتي يغنيها هذه المرة باللهجة المصرية، ومن المقرر أن تُطرح يوم الخميس المقبل عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وتحمل الأغنية طابعًا راقصًا وحيويًا يُعد خروجًا عن المألوف في مسيرة راغب الغنائية، حيث يراهن من خلالها على مزج الابتكار بالإيقاع السريع لجذب جمهور جديد وواسع.

ويتعاون علامة في هذا العمل مع فريق مميز من صناع الأغنية، إذ كتب الكلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، ولحنها أحمد زعيم، أما التوزيع فكان لعبد الفتاح علي، وتولى هندسة الصوت أمير محروس.

يُذكر أن راغب طرح مؤخرًا أغنية "بيروت ولا روما" على موقع "يوتيوب"، والتي غناها أيضًا باللهجة المصرية، وحققت تفاعلًا ملحوظًا، ما يشير إلى نجاح اختياراته الأخيرة في كسر الحواجز اللغوية وتوسيع قاعدة جمهوره.