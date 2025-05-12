نور النبوي يتصدر تريند جوجل بعد اتهامه بالتسبب في إصابة موظف بكسر في ساقه

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر الفنان الشاب نور خالد النبوي مؤشرات البحث على موقع "جوجل"، بعد انتشار أنباء عن توجيه موظف اتهامًا له بالتسبب في إصابته خلال حادث سير وقع أسفل محور 26 يوليو بمنطقة كرداسة.

وكانت الأجهزة الأمنية في الجيزة قد تلقت بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بتعرضه لحادث أثناء قيادته دراجة نارية، حيث ادعى أن سيارة ملاكي يقودها الفنان نور خالد النبوي اصطدمت به، ما أدى إلى إصابته بكسر في الساق.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، في حين تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وباشرت النيابة المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.