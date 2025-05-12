أمير عبد المجيد: ريهام عبد الحكيم كروان.. ومن أهم نجمات الطرب العربي

القاهرة - محمد ابراهيم -



أشاد الموسيقار الكبير أمير عبد المجيد بصوت النجمة ريهام عبد الحكيم، واصفًا إياه بـ”الكروان”، مؤكّدًا أنها واحدة من أهم نجمات الطرب العربي الأصيل على الساحة الغنائية الحالية.



وأضاف عبد المجيد في أحد اللقاءات الفنية بأن ريهام تمتلك خامة صوتية نادرة، وتتمتع بثقافة موسيقية كبيرة أهلتها لتقديم أعمال تليق بتاريخ ورصيد الأغنية المصرية.

وأشار إلى أنه، رغم ما تتمتع به من موهبة كبيرة ومكانة فنية رفيعة، إلا أن حضورها في وسائل الإعلام لا يعكس حجم تأثيرها الحقيقي ومكانتها الراسخة في وجدان الجمهور.

نبذة عن ريهام عبدالحكيم

ولدت عام 1983 وتخرجت من كلية الآداب قسم لغة إنجليزية التحقت الفنانة بفرقة الفنان الأستاذ (سليم سحاب) بدار الأوبرا المصرية وقامت بالغناء على المسرح الكبير والصغير والمسرح المكشوف. شاركت في مسلسل "أم كلثوم" عام 1999، حيث لعبت شخصية "أم كلثوم" في صغرها وبدأ معها مشوارها الفني.

عرفها الجمهور لأول مرة في مسلسل "أم كلثوم" عام 1999، إذ لعبت شخصية "أم كلثوم" في صغرها. كما شاركت بمسرحية "رابعة زهرة العاشقين" وجسدت شخصية رابعة العدوية، بدأت بالغناء على مسارح دار الأوبرا المصرية بعمر اثني عشر سنة، أصدرت ألبومين غنائيين وعدة أغاني منفردة منها مقدمة مسلسلات تلفزيونية والأغاني الدعائية للأفلام مثل أغنيتي فيلم "عسل أسود" بالورقة والقلم" و"فيها حاجة حلوة" و"الأسطورة". حازت على جائزة الميكروفون الذهبي من اتحاد الإذاعات العربية مرتين متتاليتين.

كما تُعرف بصوتها القوي القريب من صوت كوكب الغناء العربي "أم كلثوم".

