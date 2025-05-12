نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوفمبر المقبل.. نانسي عجرم تحيى حفلًا غنائيًا في إندونيسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي ضخم في إندونيسيا، والذي يعد أول لقاء يجمعها بجمهورها هناك، ضمن سلسلة من الحفلات التي يحييها كبار نجوم الغناء في مختلف أنحاء العالم.

موعد حفل نانسي عجرم في إندونيسيا

ومن المقرر ان تحيي نانسي عجرم حفلا غنائيا في إندونيسيا يوم 5 نوفمبر المقبل، ومن المتوقع أن تقدم خلال الحفل باقة من أشهر أغنياتها التي يعشقها جمهورها العربي والعالمي.

أحدث أعمال نانسي عجرم

ومن ناحية اخري، انتهت نانسي مؤخرًا من تسجيل أغنية جديدة لم يُعلَن عن اسمها بعد، كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان محمد يحيى، وتوزيع طارق مدكور، ومن المقرر طرح الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الموسيقية، ضمن خطتها الفنية لتقديم محتوى متجدد ومتطور لجمهورها في المرحلة القادمة.

اخر اعمال نانسي عجرم

وكان اخر اعمال نانسي عجرم هي أغنية طول عمري التي طرحتها مؤخرا عبر إحدى المنصات الموسيقية، من كلمات هاني عبدالكريم، ألحان الراحل محمد رحيم، وتوزيع ألكسندر مسيكيان وتُعد هذه الأغنية آخر ما لحّنه الموسيقار الراحل.

كلمات أغنية طول عمري

تلاقيك بتسهر عايش حياتك ولا حتى فيا بتفكر

تلاقيك بتحكي عني لصحابك عن إني بعدك مش هقدر

تلاقيك بتسهر عايش حياتك ولا حتى فيا بتفكر

تلاقيك بتحكي عني لصحابك عن إني بعدك مش هقدر

يسلم لسانك ده أنا لو مكانك كنت أقول أكتر وأكتر

كنت أقول أكتر وأكتر

أنت حليت في عيون الناس

لما بقيت ويايا

يرحم أيام لما اتمنيت

تتصور صورة معايا