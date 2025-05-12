نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعة.. سامح حسين وأسرته ضيوف "معكم منى الشاذلي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفنان سامح حسين وأسرته ضيوفا علي حلقة يوم الجمعه لبرنامج معكم الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي.

سامح حسين وأسرته ضيوف "معكم منى الشاذلي"

ومن المقرر عرض حقلة سامح حسين وأسرته مع منى الشاذلي، يوم الجمعة المقبلة، على قناة on، في تمام العاشرة مساءً.

برومو

وشارك سامح حسين برومو حلقته في برنامج معكم مني الشاذلي عبر حسابه علي موقع انستجرام.

تفاصيل حلقة سامح حسين مع "معكم منى الشاذلي"

وشهد البرومو التشويقي للحلقة ضحك وفقرة لعب وأسرار يكشفها الفنان سامح حسين، لأول مرة خلال الحلقة سواء بمسيرته الفنية أو حياته الشخصية بشكل عام.

اخر اعمال سامح حسين

وكان اخر اعمال سامح حسين هو فيلم "استنساخ" من تأليف وإخراج عبدالرحمن محمد، ويشارك في بطولته إلى جانب سامح حسين، كل من الفنانة هبة مجدي، ومحمد عز، وعدد من النجوم الشباب، وتدور أحداثه حول تأثير التكنولوجيا الحديثة على المجتمع، مع التركيز على استخدام نظارات الواقع الافتراضي في إعادة بناء مفاهيم الواقع.

تفاصيل فيلم "استنساخ"

ويُعد فيلم "استنساخ" تجربة مختلفة على مستوى السينما، يخوض لأول مرة عالم الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي من خلال حبكة درامية تجمع بين التشويق والخيال العلمي، في إطار فلسفي يعكس تساؤلات معاصرة حول الهوية البشرية ومستقبل التكنولوجيا، ويتناول في إطار فلسفي تأثير الذكاء الاصطناعي على المجتمع، بالإضافة إلى تساؤلات حول الهوية والواقع البشري في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع، ويعد نقلة نوعية في السينما المصرية، حيث يدمج بين الترفيه والتفكير العميق في قضايا المستقبل والتكنولوجيا.