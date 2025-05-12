نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| سلطان الشن يكشف عن موعد طرح أغنية حودة بندق "البعد اذاني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حالة من النشاط الفني يعيشها الفنان حودة بندق، حيث يفتتح الموسم الصيفي بأحدث أعماله الغنائية "البعد اذاني" بالتعاون مع المنتج سلطان الشن، حيث طرح البرومو الرسمي للأغنية عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وصرح المنتج حودة بندق لـ “دوت الخليج" عن موعد طرح الأغنية، حيث قال: “استنوا أغنية البعد اذاني عبر المنصات الموسيقية يوم الثلاثاء القادم 13 مايو ويارب تعجبكم”.

الجدير بالذكر أن تم تصوير الفيديو كليب الخاص بأغنية “اذاني البعد” بـ محافظة الإسكندرية .

أغنية “البعد اذاني” تعد لون جديد يجمع حودة بندق بالمنتج سلطان الشن، فهي تسرد قصة فراق، وهي من كلمات عمرو نصري، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع وميكس عمرو الخضري، وإنتاج سلطان الشن.

يذكر أن آخر أعمال حودة بندق أغنية “أشهر من الهرم” حيث كانت الأغنية من كلمات: أحمد يوسف، وإنتاج HB Production، ألحان: حودة.